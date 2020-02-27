AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد مبادرة كلنا واحد بـ الخارجة

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:59 م
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد يتفقد مبادرة كلنا واحد بـ الخارجة
Advertisements
منصور ابوالعلمين

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتشكيل لجنة عاجلة من مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز الخارجة وذلك لمقارنة أسعار السلع المعروضة بمبادرة" كلنا واحد" بميدان البساتين بالخارجة، عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية للتأكد من إلتزام التجار بتخفيض الأسعار مقابل منحهم أماكن العرض مجانًا.


واستمع الزملوط خلال تفقده للمبادرة إلى آراء المواطنين حول جودة السلع المعروضة وتناسب أسعارها لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة إستغلال بعض التجار، كما وجه بدراسة إمكانية تخصيص مكان للمبادرة بحي الزهور لخدمة سكان منطقة شمال المدينة.

أقرأ ايضا

مشاهير من سيناء.. من هو الراحل عبد الحافظ الزملوط؟

كما تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم خلال جولته اليوم بمدينة الخارجة، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الداخلة بداية من ميدان بنك مصر.

ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وخاصة أمام المناطق الحيوية والمصالح الحكومية الواقعة بالشارع وذلك لتحقيق السيولة المرورية ومنح إزدحام السيارات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاربة الغلاء.. تدشين مبادرة كلنا معاك لطرح السلع بأسعار مخفضة في الوادي الجديد

للتيسير على المواطنين.. إنشاء مجمع محاكم بالخارجة ومقر لمحكمة الفرافرة

محافظ الوادي الجديد يوجه بتطوير المداخل والشوارع الرئيسية بالفرافرة

محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الرصف بطريق موط – الدهوس

"المصريين": الإقبال على "كلنا واحد" يُكلل جهود الداخلية للمساهمة في خفض الأسعار

محافظ الوادى الجديد يوجه بإنهاء إنشاءات المجمع الإسلامى بموط سريعا

ترشيحاتنا

تعافي أول حالة حاملة لـ كورونا .. ومصر خالية من الفيروس (وزارة الصحة والصحة العالمية)

أول تعليق من السكة الحديد على انقلاب قطار "الإسكندرية - مطروح"

تركيا تقصف طائرات روسية في إدلب

كارتيرون يصدم جمهور الزمالك قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال افريقيا

مجدي عبدالغني يتوقع نتيجة ذهاب الأهلي وصن داونز.. فيديو

السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضها بمتحف العاصمة الإدارية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة مؤلمة.. زوجان يحتجزان طفلتهما داخل قفص.. وهكذا كان عقابهما

بهاي كول جلد.. وفاء الكيلاني بمكياج يغير ملامحها لهذا الأمر

بإطلالة بكار.. هند صبري تبهر الجمهور في ميلان