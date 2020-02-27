محافظ الوادى الجديد يتفقد مبادرة كلنا واحد بـ الخارجة

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتشكيل لجنة عاجلة من مديرية التموين والوحدة المحلية لمركز الخارجة وذلك لمقارنة أسعار السلع المعروضة بمبادرة" كلنا واحد" بميدان البساتين بالخارجة، عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية للتأكد من إلتزام التجار بتخفيض الأسعار مقابل منحهم أماكن العرض مجانًا.





واستمع الزملوط خلال تفقده للمبادرة إلى آراء المواطنين حول جودة السلع المعروضة وتناسب أسعارها لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة إستغلال بعض التجار، كما وجه بدراسة إمكانية تخصيص مكان للمبادرة بحي الزهور لخدمة سكان منطقة شمال المدينة.

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كما تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم خلال جولته اليوم بمدينة الخارجة، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الداخلة بداية من ميدان بنك مصر.

ووجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال وتخصيص أماكن انتظار للسيارات وخاصة أمام المناطق الحيوية والمصالح الحكومية الواقعة بالشارع وذلك لتحقيق السيولة المرورية ومنح إزدحام السيارات.