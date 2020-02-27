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رياضة

صور.. بريطانيا والنمسا تحتلان صدارة منافسات السباحة «رجال» بكأس العالم للخماسي الحديث

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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رنا اشرف_عدسة: إيهاب عيد
اختتمت منذ قليل منافسات السباحة للدور قبل النهائي رجال لكأس العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26  فبراير وحتى الأول من مارس المقبل على ملاعب نادي بلاتينيوم ‏بالتجمع الخامس. ‏

وتصدر البريطانى برادلى ستون منافسات المجموعة الأولى بمجموع نقاط 311، فيما جاء فى المركز الثاني الصينى جيهاو هان  بمجموع نقاط 307، كما احتل الكورى ونجات جون المركز الثالث بمجموع نقاط 306. 

وجاء شريف نظير لاعب المنتخب الوطني فى المركز الخامس عشر بمجموع نقاط 293، واحتل على الدين شريف المركز الخامس والعشرين بمجموع نقاط 286.

وفى المجموعة الثانية  تصدر النمساوي جوستاف جوستينو المركز الأول بمجموع نقاط 304 ، فيما جاء فى الإيطالي جورجيو مالان المركز الثاني بمجموع نقاط302 ، كما احتل المركز الثالث  الإكوادوري اندريس توريس بمجموع نقاط 302. 

وجاء شريف رشاد لاعب المنتخب الوطني فى المركز الثانى عشر بمجموع نقاط 298، واحتل مهند شعبان المركز الثالث عشر بمجموع نقاط 298.

وفى المجموعة الثالثة تصدر البريطانى مايلس بلاج المركز الأول بمجموع نقاط 311، فيما جاء فى المركز الثاني المجرى بنسى كردوس بمجموع نقاط 305، كما احتل المركز الثالث المصرى أحمد أسامة الجندى  بمجموع نقاط305، بينما جاء إسلام حامد فى المركز الثانى عشر بمجموع نقاط 296.

يذكر أنه يشارك في البطولة 40 دولة وهي:  الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف"، بمشاركة عدد 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى ، نائب الرئيس ، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى.
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