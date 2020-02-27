أسماء جلال: بكيت خلال تصوير مملكة إبليس لهذا السبب

عبرت أسماء جلال عن سعادتها بتواجدها في مسلسل مملكة إبليس وقالت إنها أحبت التواجد مع كل الأبطال المشاركين في العمل.





وأكدت في تصريحات لـ"صدى البلد" أنها اكتشفت "فوبيا جديدة" من خلال المسلسل وأكملت "حينما اشتعلت بجانبي النار في أحد المشاهد بكيت ولم أكن أعلم أنني أخاف النار".





مسلسل "مملكة إبليس" يضم عددا كبيرا من النجوم منهم رانيا يوسف مثل غادة عادل، سلوى خطاب، إيمان العاصي، أحمد داود، كريم قاسم، صبري فواز.



