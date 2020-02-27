مصطفى بكري يكشف سر تسليم مبارك البلاد للقوات المسلحة في 2011.. فيديو

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن مصر شيعت جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى مثواه ورأينا بالأمس مظهرا حضاريا يليق بالوطن.





وأضاف مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات بإقامة جنازة عسكرية يُدعى لها كافة المسئولين لتشييع الرئيس الأسبق إلى مثواه الأخير تعبيرا صادقا عن إحساس ووعي بدور هذا الرجل على مدى سنوات طوال وخاصة في حرب أكتوبر المجيدة.





وتابع مصطفى بكري: "حسني مبارك كان واحدا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك سلم القيادة إلى القوات المسلحة لأنه يدرك أن الجيش المصري أمين على الوطن، وقادر على تجاوز مرحلة ما بعد مبارك وكأنه كان يقرأ التاريخ ويتنبأ بالمستقبل".





وأكمل مصطفى بكري: "الفترة التي تلت 25 يناير ورحيل مبارك كانت مرحلة الفوضى وتدمير المؤسسات، والجميع أدرك الفارق بين رجل يحافظ على كيان الدولة وبين الإخوان الذين أرادوا هدم الدولة وبدأوا في ممارسة الإرهاب".