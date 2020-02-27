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محافظات

زراعة الوادي الجديد: برامج لتوعية الفلاحين بنظم الرى الحديث

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:18 م
زراعة الوادي الجديد
زراعة الوادي الجديد : برامج لتوعية الفلاحين بنظم الرى الحديث
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منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ برامج توعية للمزارعين بطرق الحديثة والوسائل العلمية الحديثة في الزراعة، وترخيص 126 مشروعًا تنمويًا وخدمًا واستثماريًا بمراكز المحافظة الخمسة.


أكد المهندس إسماعيل عبد البديع رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، تنظيم الدورات التدريبية المختلفة لرفع معدلات الوعى وصقل الخبرات لدى المزارعين والمهندسين والمشرفين الزراعيين على مستوى الإدارات الزراعية المختلفة، وذلك في العديد من المجالات الزراعية لضمان رفع معدلات الإنتاجية بالمحاصيل الموسمية المنزرعة، وكذلك طرق الري السليمة والتسميد ومكافحة الآفات وكل ما يهم المزارع.


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وقال رضوان، إن الإدارة المركزية للأراضي والمياه بالتعاون مع معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، بدأت في تنفيذ عدة ندوات للمزارعين والزراعيين، وتم تنفيذ أولى الدورات بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة، حول طرق الري والتربة الجيدة وتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الأسمدة العضوية وخاصة من مخلفات النخيل، وأنواع الأسمدة العضوية ويشمل التسميد الأخضر والتسميد البلدي، والطرق التقليدية لإنتاج السماد البلدي وعيوبه والقيمة السمادية، وأسباب تحويل المخلفات النباتية والحيوانية إلى أسمدة عضوية خارج التربة، وسماد المكمورات المعروف بمسمى " الكمبوست "، بجانب التعريف بأهم الاتجاهات الحديثة في إنتاج الأسمدة العضوية.

 

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن اللجنة الفنية العليا بوزارة الزراعية انتهت من اعتماد 124 ملفًا يضم عدة مشروعات تخدم المواطنين والإنتاج الزراعي بالمحافظة، كما جري إرسال الاعتمادات إلى الوحدات المحلية، لاستكمال أعمال التراخيص دون عوائق وتحت الإطار القانوني.

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