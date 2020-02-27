"المسابقات" تعلن عقوبات بالجملة ضد المشاغبين فى القسم الثاني

أصدرت لجنة مسابقات القسم الثاني فى اتحاد الكرة برئاسة خالد كامل فى اجتماعها الأخير، العديد من العقوبات الصارمة حيال الأخطاء الصادرة من عناصر المنظومة الرياضية فى جولات دورى المظاليم الأخيرة.





جاءت العقوبات الصادرة من جانب مسابقات المظاليم على النحو التالي:





- ايقاف احمد عماد احمد معوض لاعب نادي الفيوم" مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام الشبان المسلمين بقنا .

- ايقاف فتحي عامر عبدالعليم لاعب نادي الاعلاميين مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام المنيا.

- ايقاف اللاعبين بدوي عاشور عبدالحكيم ومحمد ثروت جلال احمد من فريق المنيا مباراة واحدة " لحصولهما على الإنذار الثالث في مباراة فريقهما امام الاعلاميين .



- ايقاف محمد عبدالسميع عبدالناصر لاعب نادي سوهاج مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام ديروط .

- ايقاف احمد منصور شحات مقرب لاعب نادي ديروط مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام سوهاج.

- توقيع غرامة مالية على نادي الالمونيوم مقدارها 500 جنية تسدد لخزينة الاتحاد وإنذار النادي بنقل مبارياته خارج ملعبه في حالة تكرار إلقاء الكرات داخل الملعب أثناء المباراة.

- توقيع غرامة مالية على نادي الالمونيوم مقدارها 1000 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد لما بدر من المسموح لهم بحضور المباراة من إلقاء زجاجات مياه داخل الملعب.



- ايقاف محمد احمد محمد مدلك نادي العاب دمنهور مباراة واحدة بسبب الطرد للاعتراض علي قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام الحمام وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنيه" تسدد لخزينة الاتحاد

- ايقاف اسلام محمد محمود احمد اسماعيل لاعب نادي الاولمبى ثلاث مباريات بسبب الطرد لضرب الخصم بدون كرة فى مباراة فريقه امام ابو قير للاسمدة وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 1000 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد

- ايقاف محمد محمد كامل المدير الفني لنادي الاولمبى مباراتين بسبب الطرد لتلفظه بألفاظ بذيئة مع مساعد مدرب الفريق المنافس فى مباراة فريقه امام ابو قير للاسمدة وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد.



- ايقاف مصطفي فؤاد مدرب نادي الاولمبى مباراتين بسبب الطرد لما بدر منه تجاه مدرب فريق المنافس فى مباراة فريقه امام ابو قير للاسمدة وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد.

- ايقاف الخالد عبده مدرب عام نادى ابو قير للاسمدة مباراتين بسبب الطرد لما بدر منه تجاه مدرب فريق المنافس فى مباراة فريقه امام الاولمبى وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد

- ايقاف يسري عز الدين مدرب نادي ابو قير للاسمدة مباراتين بسبب الطرد لتلفظه بألفاظ بذيئة مع مدرب الفريق المنافس فى مباراة فريقه امام الاولمبى وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد

- ايقاف هاني السيد عبدالعال محمد لاعب نادي ابو قير للاسمدة مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام الاولمبى .

- ايقاف رضا احمد زين اخصائي العلاج الطبيعي لنادي غزل المحلة مباراة واحدة بسبب الطرد للاعتراض علي قرارات الحكم فى مباراة فريقه امام فاركو وتوقيع غرامة مالية عليه مقدارها 500 جنيه تسدد لخزينة الاتحاد



- توقيع غرامة مالية على محمد محمد حسن اداري نادي فاركو مقدارها 500 جنية بسبب نزوله ارض الملعب بدون اذن وغير مسجل بتقرير مباراة فريقه امام غزل المحلة.

- ايقاف هشام فتح الله عبدالله و احمد سعيد محمد الاعصر لاعبى نادي فاركو" مباراة واحدة لحصولهما على الإنذار الثالث في مباراة فريقهما امام غزل المحلة .

• إقامة المباريات التي لم تلعب بسبب عدم صلاحية أرضية الملاعب لسقوط الامطار بالأسبوع السادس عشر يوم الاثنين الموافق 2مارس 2020.



