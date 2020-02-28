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أخبار العالم

فصل عنصري.. 50 وزير خارجية سابقا يهاجمون خطة ترامب للسلام

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعرب نحو 50 وزير خارجية سابقا عن رفضهم لخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. 

وقال الوزراء إن تلك الخطة تحتوي على عناصر مشابهة لجدار الفصل العنصري.

وقال الوزراء السابقون في رسالة وقع عليها شخصيات مثل وزير الخارجية البريطاني السابق، جاك سترو، وإنغفار كارلسون ، رئيس وزراء السويد السابق، وماسيمو داليما، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، إن خطة ترامب "تهدد بإشعال فتيل الصراع" بين إسرائيل والفلسطينيون.

وأضاف الوزراء إن خطة السلام الاقتصادي ليست خارطة طريق لحل الدولتين قابلتين للحياة ، ولا لأي حل شرعي آخر للصراع. 

وتنص الخطة على إضفاء الطابع الرسمي على الواقع الحالي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعيش شعبان جنبا إلى جنب دون حقوق متساوية. 

وأضاف الوزراء والمسئولون السابقون أن "هذه النتيجة لها خصائص مماثلة للفصل العنصري - وهو مصطلح لا نستخدمه باستخفاف".
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