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ثقافة

السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضه بمتحف العاصمة الإدارية .. صور

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
أهدت المملكة العربية السعودية قطعة من كسوة الكعبة الي مصر لوضعها ضمن معروضات متحف العاصمة الإدارية الجديدة.

الإهداء تم بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والسفير أسامة النقلي سفير السعودية بالقاهرة واللواء محمد الامين مساعد رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد العناني،  ان كسوة الكعبة  ، تعبر عن عمق وقوة العلاقات بين مصر والسعودية، قائلا " إنها اول هدية يتلقاها المتحف ذات قيمة كبيرة وهي اروع هدية يستقبلها المتحف".

وأعرب الوزير عن ثقته فى ان تحذو دول اخرى حذو المملكة العربية السعودية وتهدي متحف العاصمة او المتاحف الاخرى المصرية قطعا أثرية تعبر عن حضارتها. 

 
السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضه بمتحف العاصمة الإدارية .. صور
السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضه بمتحف العاصمة الإدارية .. صور
السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضه بمتحف العاصمة الإدارية .. صور
السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضه بمتحف العاصمة الإدارية .. صور
السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضه بمتحف العاصمة الإدارية .. صور
السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضه بمتحف العاصمة الإدارية .. صور
السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضه بمتحف العاصمة الإدارية .. صور
السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضه بمتحف العاصمة الإدارية .. صور
السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضه بمتحف العاصمة الإدارية .. صور
السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضه بمتحف العاصمة الإدارية .. صور
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