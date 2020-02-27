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حوادث

شاهد.. سحر و شعوذة وكتب خاصة بالجماعة.. ضبط شخصين لقيامهما بإنشاء وإدارة قناتين فضائيتين دون ترخيص

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:57 م
ضبط شخصين لقيامهما
ضبط شخصين لقيامهما بإنشاء وإدارة قناتين فضائيتين بدون ترخيص
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محمد صبري - رامى المهدي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى من ضبط شخصين لقيامهما بإنشاء وإدارة قناتين فضائيتين بدون ترخيص في الجيزة.


عقب تقنين الإجراءات تم مداهمة مقر القناة والتقابل مع مالكها وبصحبته  مالك إحدى القنوات الفضائية – مقيم بالهرم الجيزة – سبق اتهامه فى عدد 7 قضايا "إنشاء قناة فضائية بدون ترخيص ، تبديد ، شيك " ) وتبين من الفحص قيامهما بإنشاء وإدارة قناتين فضائيتين، وبتفتيش مقر القناتين فى حضورهما تم ضبط الآتى: وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج، 2  جهاز لاب توب و 4 وحدات تخزين خارجية "هارد ديسك"، و جهاز راوتر وعدد 3 كاميرات تصوير محترفين مكونين استديو تصوير كامل بدون ترخيص ميكسر صوت  ومايك صوت" مكونين استوديو صوت كامل بدون ترخيص"، دفتر إيصالات سداد بإسم الجمعية التى يرأس مجلس إدارتها المتهم الأول وعدد  2 أجندة مكتب مدون فيها عبارات دجل وشعوذة ، ومبلغ مالى قدره 92345 جنيهًا حصيلة إعلانات القناة وبيع المنتجات مجهولة المصدر المعروضة على شاشة القناة ولقاء القيام بأعمال السحر والشعوذة.


بالفحص تبين أن جميع أجهزة الحاسب الآلى محمل عليها برامج تستخدم لإرسال المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشار إليها عبر الإنترنت بمراكز البث خارج البلاد، وكذا برامج مونتاج وبرامج للتحكم بخريطة البرامج التى تبث ومواعيد عرضها حيث تبين احتواء ملف بأحد برامج أجهزة الحاسب الآلى على كتب ممنوع تداولها خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، وكذا كتب للسحر والشعوذة وإعلانات برقم هاتفه المحمول.

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