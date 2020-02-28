آخر موعد لتقديم مقترحات دعم كليات العلوم الحكومية.. غدا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، آخر موعد لتقديم المقترحات النهائية لتطوير المعامل المركزية هو 1 مارس 2020، في إطار مبادرة دعم كليات العلوم الحكومية (ScienceUP) التي سيتم البدء في تنفيذها خلال العام المالى الحالى بأقسام الرياضيات والفيزياء.

وقد اعتمد المبادرة المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه قبل الأخير بجامعة أسوان وأطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار.

وكانت قد عقدت ورشة تعريفية تحت رعاية رئيس أكاديمية البحث العلمى بكلية العلوم جامعة القاهرة وبحضور جميع عمداء كليات العلماء واللجنة الفنية بقطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس لجنة القطاع ورئيس جامعة المنوفية السابق ومنسق المبادرة من قِبل أكاديمية البحث العلمى.

وشرح د. معوض الخولى، فى بداية الورشة، المبادرة وأهدافها ومبررات إطلاقها، وإن المبادرة جاءت بناءً على دراسة أعدها المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية وحظيت بدعم كبير على كافة المستويات محليًا وعالميًا.





من جانبه، أوضح د. محمود صقر، رئيس الأكاديمية، في تصريح، أن المبادرة وافق عليها مجلس أكاديمية البحث العلمي في جلسته رقم 174، كان ذلك في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وتنفيذا لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تولى في هدفها الاستراتيجي الأول إلى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم التكنولوجيات البازغة والذكاء الاصطناعى ومعالجة البيانات الكبيرة وهى تكنولوجيات تقوم بالأساس على الرياضيات خصوصا والعلوم الأساسية عموما.