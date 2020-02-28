AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

آخر موعد لتقديم مقترحات دعم كليات العلوم الحكومية.. غدا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:01 ص
أعلنت أكاديمية البحث
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
Advertisements
نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، آخر موعد لتقديم المقترحات النهائية لتطوير المعامل المركزية هو 1 مارس 2020، في إطار مبادرة دعم كليات العلوم الحكومية (ScienceUP) التي سيتم البدء في تنفيذها خلال العام المالى الحالى بأقسام الرياضيات والفيزياء.

 

وقد اعتمد المبادرة المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه قبل الأخير بجامعة أسوان وأطلقها وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار.

 

وكانت قد عقدت ورشة تعريفية  تحت رعاية رئيس أكاديمية البحث العلمى بكلية العلوم جامعة القاهرة وبحضور جميع عمداء كليات العلماء واللجنة الفنية بقطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس لجنة القطاع ورئيس جامعة المنوفية السابق ومنسق المبادرة من قِبل أكاديمية البحث العلمى.

 

وشرح د. معوض الخولى، فى بداية الورشة، المبادرة وأهدافها ومبررات إطلاقها، وإن المبادرة جاءت بناءً على دراسة أعدها المرصد المصرى لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية وحظيت بدعم كبير على كافة المستويات محليًا وعالميًا.


من جانبه، أوضح د. محمود صقر، رئيس الأكاديمية، في تصريح، أن المبادرة وافق عليها مجلس أكاديمية البحث العلمي في جلسته رقم 174، كان ذلك في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وتنفيذا لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تولى في هدفها الاستراتيجي الأول إلى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم التكنولوجيات البازغة والذكاء الاصطناعى ومعالجة البيانات الكبيرة وهى تكنولوجيات تقوم بالأساس على الرياضيات خصوصا والعلوم الأساسية عموما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تعلن خطة عام 2020

مشروعات مهمة في انتظار التعليم العالي لاستكمالها خلال 2020..افتتاح 5 جامعات أهلية .. إنشاء منطقة حرة للابتكار بالعاصمة الجديدة .. و7 مجتمعات تكنولوجية فى الجامعات الاقليمية

تعرف على استراتيجية وزارة التعليم العالي لتطوير البحث العلمي في 2020

خالد عبد الغفار يستعرض خطة وزارة التعليم العالي خلال عام 2020 .. فيديو

وزير التعليم العالى يترأس اجتماع الأعلى للجامعات في أسوان.. صور

أكاديمية البحث العلمى تعلن بدء تنفيذ مبادرة دعم كليات العلوم الحكومية

ترشيحاتنا

تخفيض كبير في أسعار فيات خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

كندة علوش تعبر عن استيائها في تغريدة لهذا السبب

بعد أزمة البرنس.. محمد رمضان مع جمهوره فى إمبابة.. الليلة

مرتضى منصور يتحدى عمرو الجنايني واتحاد الكرة.. تفاصيل

السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضها بمتحف العاصمة الإدارية

ارتفاع عدد مصابي قطار مطروح لـ 44 راكبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الوحيد في العالم.. رئيس وزراء ولد وتوفي يوم 29 فبراير

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور

شاب عشريني قرر تناول الوجبات السريعة يوميًا لمدة أسبوعين.. والنتيجة مؤسفة