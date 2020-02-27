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أخبار العالم

إيطاليا تعلن وفاة 3 أشخاص بسبب كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الإيطالية، يوم الخميس، وفاة 3 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 17. 

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أكدت، أن إيطاليا أضحت بحاجة إلى الدعم لكي تتمكن من التصدي إلى فيروس كورونا المستجد؛ لا سيما بعد أن انتشر في عدة مدن إيطالية وأجبر السلطات هناك على إغلاق بعض المدن ومطالبة أكثر من 50 ألف شخص في إقليمي لومبارديا وفينيتو على البقاء في منازلهم.

ورأت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الخطر الأكبر لا يتمثل في إمكانية عدم السيطرة على احتواء الفيروس من المنظور الطبي؛ فهناك أضرار كبيرة ربما تغيب الآن عن أذهان البعض. فإغلاق المدن يقلل بدوره من الإنفاق المحلي والسياحي في حين أن الحجر الصحي في أماكن أخرى، مثل ألمانيا، خفض الطلب على الصادرات الإيطالية. ومع ذلك، ورغم أن ثقافة الاختباء ربما تترك تداعيات سلبية على الاقتصاد في المدى القصير، لكنها لا تزال حتى الآن أفضل سياسة.

وأضافت الصحيفة: "آخر تحليل أجرته المفوضية الأوروبية على إيطاليا طالبها بإتباع "سياسات مالية حكيمة" وتعزيز طرق الاستثمار لزيادة الإنتاجية. لكنه سيكون من الخطأ التركيز كثيرًا على هذه الأهداف في الوقت الحالي. لاسيما وأن إيطاليا تحتاج إلى مساحة للتعامل مع ما أصبح يمثل تحديًا لكل أوروبا. وإذا كان هذا يعني إحداث عجز أكبر في الميزانية، فليكن ذلك".
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