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أخبار العالم

إيطاليا تنفي تخطيطها لغلق حدودها بسبب فيروس كورونا

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:24 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
قال نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري إن بلاده لا تخطط لغلق حدودها في الوقت الذي تعمل فيه لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونفى المسؤول الإيطالي - حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الخميس - وجود أي سببٍ حتى الآن لإغلاق الحدود "لأن المنطقتين (المنتشر بهما الفيروس) محصورتان بشكل جيد ونعلم تحديدًا منطقتي التفشي الرئيسيتين وأن جميع الأفراد الذين اكتشفناهم في أنحاء إيطاليا، القليلين للغاية، ينحدرون" من هناك.

ودعا سيليري إلى السيطرة على حالة الشك والقلق المبالغ فيهما بسبب المرض، قائلًا إنها سوف تنتشر "أكثر من الفيروس، وكان لدينا مشكلة مع ذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية". وأضاف "ينبغي علينا تعليم الناس ماهية كورونا، وانتقاله، وأن نساعدهم على تفهّم الموقف بصورة أفضل".

وكانت تقارير أفادت بوصول عدد مصابي كورونا في إيطاليا إلى حوالي 400 شخص، حيث تحتل لومبارديا المركز الأول فى عدد الإصابات بحوالي 258.
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