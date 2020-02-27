AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد فيلم أنيميشن.. عرض أمير مصر يعيد قصة النبي موسى على مسارح بريطانيا

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:16 م
The Prince of Egypt
The Prince of Egypt
Advertisements
شيماء مصطفى
سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على عرض مسرحية The Prince of Egypt أو "أمير مصر" على مسرح دومينيون فى بريطانيا، تلك الرواية المأخوذة عن قصة تحمل نفس الاسم قدمت فى فيلم رسوم متحركة صادر عام 1998.

وقالت الصحيفة إن "أمير مصر" مسرحية موسيقية تعتمد على الرسوم المتحركة وعروض راقصة تثير الإعجاب، حيث تدور حول قصة النبى موسى، الذى ولد ونشأ فى مصر بعد أن عثرت عليه زوجة فرعون فى سلة تطفو على النيل، واحتضنته وربته مع ابنها "رمسيس" الذي آل إليه الحكم بعد وفاه أبيه.

وتبدأ قصة المسرحية بتناول حياة "بنى إسرائيل" ومعاناتهم مع العبودية، خاصة بعدما أمر فرعون بقتل أبنائهم من الذكور، ما اضطر الأمهات لإلقاء أبنائهن من الذكور فى النهر وكانت من ضمنهن والدة النبي موسى التي وضعته في سلة وألقته في النهر حيث طفت لتجدها امرأة فرعوة وتحمله معها، مرورا بقصة خروج بنى إسرائيل من مصر، وصداقة النبي موسى ورمسيس، وقيادة الأول قومه للهروب من فرعون، وقصة "شق البحر"، ونجاة بنى إسرائيل وغرق فرعون وجنوده.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك عملا راقصا قدم بشكل احترافي ومثير أبرز قصة الخلاص في العهد القديم، خاصة مع حركة الأشخاص والأغاني القديمة وإضافة آخرى والموسيقى والأضواء، وغرق فرعون في البحر، لكن برغم ذلك لا يوفر العرض الكثير من العاطفية الحقيقية والسحر.

جدير بالذكر أن العرض من بطولة لوك برادى فى دور موسى وليام تام فى دور رمسيس وأليكسيا خادم فى دور مريم وكريستين ألادو فى دور تسيبورا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير يفند بالوقائع التاريخية: لا دليل أثرى واحد على شخصية فرعون الخروج

لكل اسم حكاية.. قرية قنتير بالشرقية مهد موسى عليه السلام وعاصمة رمسيس الثاني.. أطلق عليها قناديل الذهب

الأمير تشارلز يحرج نائب الرئيس الأمريكي.. فيديو

قصور الثقافة تشارك بورشة "لايف انيميشن" بمعرض الكتاب

لكل اسم حكاية.. رأس غارب.. مكان عبور سيدنا موسى البحر وغرق فرعون

في ميلاد حنان مطاوع.. أسرار قصة الحب مع زوجها

ترشيحاتنا

نوع مهمل من التوابل يحارب أمراض القلب

شركات الطيران تلغي سفر المعتمرين من مطار القاهرة بسبب فيروس كورونا

بعد انتشاره بكثافة.. 7 أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس كورونا

رقم مرعب جديد.. ظهور 116 حالة إصابة بـ كورونا في 23 منطقة بإيران

الأهلي بطلا للبطولة العربية للكرة الطائرة بالفوز على الزمالك 3-0

فلوس تامر حسني تتخطى 44 مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود ساحر.. ريا أبي راشد تتألق في برلين

محمد طاهر زيادة يحقق إنجازا تاريخيا بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للفروسية

السعودية تهدي مصر جزءا من كسوة الكعبة لعرضه بمتحف العاصمة الإدارية .. صور