بعد فيلم أنيميشن.. عرض أمير مصر يعيد قصة النبي موسى على مسارح بريطانيا

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" الضوء على عرض مسرحية The Prince of Egypt أو "أمير مصر" على مسرح دومينيون فى بريطانيا، تلك الرواية المأخوذة عن قصة تحمل نفس الاسم قدمت فى فيلم رسوم متحركة صادر عام 1998.





وقالت الصحيفة إن "أمير مصر" مسرحية موسيقية تعتمد على الرسوم المتحركة وعروض راقصة تثير الإعجاب، حيث تدور حول قصة النبى موسى، الذى ولد ونشأ فى مصر بعد أن عثرت عليه زوجة فرعون فى سلة تطفو على النيل، واحتضنته وربته مع ابنها "رمسيس" الذي آل إليه الحكم بعد وفاه أبيه.





وتبدأ قصة المسرحية بتناول حياة "بنى إسرائيل" ومعاناتهم مع العبودية، خاصة بعدما أمر فرعون بقتل أبنائهم من الذكور، ما اضطر الأمهات لإلقاء أبنائهن من الذكور فى النهر وكانت من ضمنهن والدة النبي موسى التي وضعته في سلة وألقته في النهر حيث طفت لتجدها امرأة فرعوة وتحمله معها، مرورا بقصة خروج بنى إسرائيل من مصر، وصداقة النبي موسى ورمسيس، وقيادة الأول قومه للهروب من فرعون، وقصة "شق البحر"، ونجاة بنى إسرائيل وغرق فرعون وجنوده.





ولفتت الصحيفة إلى أن هناك عملا راقصا قدم بشكل احترافي ومثير أبرز قصة الخلاص في العهد القديم، خاصة مع حركة الأشخاص والأغاني القديمة وإضافة آخرى والموسيقى والأضواء، وغرق فرعون في البحر، لكن برغم ذلك لا يوفر العرض الكثير من العاطفية الحقيقية والسحر.





جدير بالذكر أن العرض من بطولة لوك برادى فى دور موسى وليام تام فى دور رمسيس وأليكسيا خادم فى دور مريم وكريستين ألادو فى دور تسيبورا.