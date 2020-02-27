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توك شو

مصطفى بكري: سقوط القيم والأخلاق يدق ناقوس الخطر.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:45 م
بكري
بكري
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هاني حسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه عندما تنهار القيم تنهار الأمم، موضحا أنه من الممكن أن تتعرض أي دولة إلى مشاكل وأزمات كثيرة وتكون قادرة على استعادة قوتها.

وأضاف بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "مع سقوط منظومة القيم والمبادئ والأخلاق يصبح كل شيء مباحا بسبب تغير نمط القيم، وذلك يدق ناقوس الخطر بأن الأمة في خطر".

وتابع مصطفى بكري: "نشهد العديد من المشاكل في الرياضة والفن والمجتمع وهناك تلوث سمعي وبصري كبير".

وأكمل مصطفى بكري: "البلد في خطر ونحن أمام فتنة كروية ومشاكل متعددة، ولا يمكن للدولة المصرية أن تقف صامتة أمام ذلك". 
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