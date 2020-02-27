قضايا المحكمة التأديبية تشعل الرأي العام.. مجازاة مسئولين بـ الأعلى للآثار أتلفوا خريطة عمرها 106 أعوام.. مجلس الدولة يلغي معاقبة جراح قلب بريء من تركيب صمام بالمخالفة

وقف طعن أستاذ جامعي علي مجازاته لانتحال صفة عضو رقابة ادارية

الفتوى والتشريع:

حظر استيراد "الكاوتشوك" المستعملة واعتبارها "نفايات"

شهدت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، اليوم عدة قضايا هامة حيث قضت المحكمة بوقف طعن مدرس بقسم هندسة الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بإحدي الجامعات ، علي قرار عقابه باللوم ، جزائيا لمدة شهر ، لعدم تنفيذه أوامر المحكمة وإبلاغ الخصوم .





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صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن ، وطالب الطعن بإلغاء قرار مجازاة الأستاذ الجامعي ، المتضمن عقابه باللوم لخروجه عن القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة لقيامه بانتحال شخصية وصفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية للحصول على بيانات بصورة غير قانونية من إدارة البحوث بالإدارة العامة للجامعة .

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، الي معاملة الإطارات الهوائية المستعملة أو التي بها عيوب "كاوتشوك " ، معاملة النفايات المستوردة ، وعدم جواز خروجها من الجمار.

وأكدت الفتوى أن المادة (32) من قانون البيئة (جهاز شئون البيئة) الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994 حظرت استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى جمهورية مصر العربية، كما حظرت بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التى تحمل النفايات الخطرة فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

واستندت الفتوى علي أن الأصل العام هو أن يكون استيراد السلع أو البضائع أو الخدمات من المناطق الحرة أو الأسواق الحرة بالداخل ومن المعارض والأسواق الدولية ومن المعارض الأخرى المرخص بإقامتها، إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج، إلا أن المُشرع استثنى المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة ، وسمح بدخولها إلى البلاد متى كان ذلك بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، فمتى تبين أن الغرض من طلب دخول هذه المواد أو النفايات أو المخلفات ليس بهدف التخلص منها ،فإن المُشرع لأسباب تتعلق بسلامة وأمن البيئة ، حظر إعادة تدويرها .

وحدد وزير الصناعة والتجارة أصناف السلع المسموح باستيرادها مستعملة ، منها خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة لإعادة التدوير، ناصًّا على أن ذلك لا يشمل الإطارات الهوائية المستعملة السليمة أو التى بها عيوب، الأمر الذى يخرج الإطارات الهوائية المستعملة بكافة حالتها وأنواعها عن مفهوم خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط التى أجاز المشرع إعادة تدويرها وسمح باستيرادها إلى داخل البلاد، ومن ثم يضحى من المحظور قانونًا استيراد إطارات الكاوتشوك المستعملة بكافة حالتها وأنواعها.

وثبت لدي الفتوى ، أن إحدي شركات لتداول الحاويات والبضائع "منطقة حرة خاصة " قامت بطرح (400) إطار كاوتشوك خارجى- خردة- فى مزاد علنى عام ٢٠١٢ ، رغبة فى التخلص من الإطارات المتخلفة عن مزاولة نشاطها، وانتهت لجنة المُشكلة من إقليم شرق الدلتا بالمنصورة ، إلى وجود كميات كبيرة من إطارات الكاوتشوك المستهلكة تقدر بحوالى (1500) إطار مختلفة المقاسات، وأن مسئول البيئة رفض خروج الإطارات من بوابة الجمارك ،

ورأت الفتوى أنه لما كانت الإطارات المحتجزة " الكاوتشوك" تم استيرادها من الخارج ، وتم استخدام هذه الإطارات داخل الدائرة الجمركية بميناء دمياط، قبل بيعها كخردة فى المزاد العلنى ، ولما كان بيع هذه الإطارات فى مزاد علنى يتعارض مع كون الغرض من إدخال هذه المخلفات إلى البلاد بهدف التخلص منها، وإنما يفصح عن اتجاه نية المشترى إلى إعادة استعمالها أو تدويرها .

ولما كان المُشرع حظر استيراد الإطارات الهوائية المستعملة السليمة أو التى بها عيوب، وإدخالها للبلاد ، وأخرجها من مشمول خردة ومخلفات المطاط القابلة لإعادة التدوير المسموح باستيرادها، ومن ثم يتعين رفض طلب الإفراج عن هذه الإطارات وعدم السماح بخروجها من الدائرة الجمركية لميناء دمياط.

صدرت الفتوى ردًا علي خطاب وزيرة البيئة ، بمدى جواز السماح بخروج نفايات خطرة متولدة داخل الدوائر الجمركية من عدمه، وعمّا إذا كان يتم معاملة هذه النفايات كمستوردة من الخارج، أم اعتبارها محلية .

كما ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الجزاء الصادر ضد طبيب جراحة قلب وصدر بكلية الطب بجامعة قنا، والمتضمن عقابه باللوم عام ٢٠١٨، لارتكاب 3 مخالفات من بينها إجراء عملية تركيب صمامات قلب لمريضة من متبرع ورفض تسجيله بمحضر التركيب، لعدم وجود دليل ضده .





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صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .







ونسبت له الجامعة مخالفة لمجازاته، وهي تركيب صمامات تبرع بها أحد الأشخاص للقسم لمريضة ورفضه تسجيل ذلك في محضر التركيب ، وإحضار شهادة من إحدى الشركات بشراء هذا الصمام منها بمعرفته لصالح المريضة بعد إجراء العملية الجراحية ، وجاءت أقوال الشهود من العاملين والأطباء بالجامعة مختلفة ، ولإيجوز الاستناد في المخالفة علي أقوال الموظفين اجتهدوا فيها ، ولم يكن هناك تعليمات محددة للالتزام بها ، فلم يتبين لها على وجه التحديد ماهية المخالفة المنسوبة للطبيب من حيث القوانين واللوائح والتعليمات التي خالفها ومن ثم رأت المحكمة قرار الجامعة بعقاب الطبيب لا يتفق مع القانون.

ونسبت له مخالفة ثانية تمثلت في اشتراكه مع زميل له لاجبار طبيب على ترك العمل بقسم القلب، ولم تثبت لدي المحكمة يقينًا المخالفة إذ تضاربت أقوال الشهود بين من أكد المخالفة ومن نفاها وأحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.







كما نُسب له مخالفة ثالثة قيامه بطرد بمنع طبيب بالقسم من مباشرة عمله بعد إنتهاء الإجازة المرضية التي حصل عليها ومحاولة طرده من المستشفى ، وتضاربت الأقوال ايضًا ولم يوجد دليل لدي المحكمة يؤكد صحة المخالفة ، فضلًا عن أنه ليس المنوط به تسليم العمل للطبيب زميله.

كما عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير مكتبة المتحف المصري سابقا بخصم أجر عشرة أيام من راتبها، وبمجازاة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بعقوبة اللوم، كما خصمت أجر شهر من راتب مفتش آثار بالمجلس، لتسببهم في تلف خريطة جيولوجية للقطر المصري حال كونها خريطة أثرية يرجع عمرها لـ 106 سنوات.

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صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولى تراخيها في الإبلاغ عن واقعة حدوث تلفيات بالخريطة ، وثبت لدى المحكمة حدوث تلفيات بالخريطة الجيولوجية الخاصة للقطر المصري حال كونها خريطة أثرية يرجع عمرها لــ 106 سنوات، نتج ذلك عن سوء التعامل مع هذه المقتنيات الأثرية من أفراد يفترض فيهم أنهم الأشد حرصا عليها باعتبارهم القائمين على أمرها ، ومن ثم فقد كان يتعين علي المحالة بصفتها مدير ة مكتبة المتحف المصري والمسؤولة عن سلامة الخريطة باعتبارها كانت في عهدتها ، وإبلاغ الجهات المعنية بواقعة الإتلاف دون الانتظار لأمر الترميم حيث إن ترميم الخريطة لن يمحي جرم الإتلاف الواقع عليها، ولكن المحكمة وضعت في اعتبارها تخفيف الجزاء لحرصها على الخريطة واعتراضها على التصوير وتشكيل لجنة لترميمها.

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية، والمتمثلة في تكليفها تشكيل لجنة لتصوير خريطة جيولوجية للقطر المصري علي جهاز ضوئي صغير لا يتناسب مع حجم الخريطة مما أتلف الخريطة وأصبحت بحاجة للترميم







ووقر في يقين المحكمة تواجدها أثناء عملية المسح الضوئي للخريطة ، وكان يتعين عليها وبحكم وظيفتها كرئيس قطاع المتاحف الحرص في الحفاظ علي هذه المقتنيات الأثرية لعلمها اليقيني بقيمتها التاريخية ، ووجوب تأكدها من مدي قدرة جهاز المسح الضوئي علي القيام بعملية المسح للخريطة باعتبارها من المقتنيات الأثرية الهامة ، واعترف المحال الثالث بقيامه بتصوير الخريطة علي ماسح ضوئي لايتناسب مع حجم ومساحة الخريطة مما أحدث تلفيات بها .