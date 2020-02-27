جماهير الأهلي والزمالك: ما حدث في لقاء القمة مسئولية اتحاد الكرة.. فيديو

انقسمت الآراء في الأيام القليلة الماضية إلى مؤيد ومعارض لما يحدث في الساحة الرياضية، من شغب لقاء السوبر وانسحاب الزمالك أمام الأهلي في الدوري وتوقيع عقوبة على القلعة البيضاء.





صدى البلد استطلع آراء الجماهير حول القرارات التي تم اتخاذها إزاء الأهلي والزمالك واللاعبين.





قال سعد محمد إن ما يحدث الآن "عبث" وأن شخصية اتحاد الكرة الضعيفة هي من تسببت في ذلك، موضحا أنه كان يجب تأجيل اللقاء الثاني خصوصا بعد تقديم طلب من الطرفين ( الأهلي والزمالك ) واختتم متسائلا، ليه العند؟





بينما قال شهاب أسامة إنه يرى أن العقوبات الموقعة على كهربا ظالمة ومبالغ فيها، مضيفا أن شيكابالا هو من يستحق الوقف لنهاية الموسم وليس كهربا.





على الجانب الآخر يرى بلال أسامة أن قرارات وقف شيكابالا وعبد الله جمعة ظالمة وإمام عاشور يستحق الإيقاف ولكن ليس لنهاية الموسم.