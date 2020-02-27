أبو العينين عن جنازة مبارك العسكرية: موقف تاريخي يحسب للرئيس السيسي.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعليقا على جنازة مبارك العسكرية، :" رأينا موقف الشهامة والأصالة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، بإعلان الحداد وإقامة جنازة عسكرية لحسنى مبارك ووضع الأوسمة والنياشين في مقدمة الجنازة".





وأضاف أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعظم الانتماء إلى القوات المسلحة، والرئيس السيسي رمز كبير وما فعله موقف تاريخي يحسب له .





وتابع أبو العينين:" تقدم الرئيس السيسي جنازة مبارك العسكرية إشارة تأكيد على القيم والمبادئ وتعظيم الأصالة".





وأكمل:" وسائل الإعلام العالمية تابعت ونقلت جنازة مبارك العسكرية، ورأينا قيام رؤساء وقادة دول العالم بتقديم التعازي في وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك".





واختتم أبو العينين:" تواصل معي عدد من البرلمانيين من خارج مصر لتقديم التعازي، ومبارك تاريخ قدم لمصر الكثير ولا يستطيع أحد الغاء تاريخه أو التشكيك في وطنيته"، مضيفا:" فخور بأصالة الشعب المصري العريق الذي يتميز بالأصالة".



