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أبو العينين عن جنازة مبارك العسكرية: موقف تاريخي يحسب للرئيس السيسي.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:32 م
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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هاني حسين
قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب  نائب رئيس حزب مستقبل وطن، تعليقا على جنازة مبارك العسكرية، :"  رأينا موقف الشهامة والأصالة للرئيس عبدالفتاح السيسي ، بإعلان الحداد وإقامة جنازة عسكرية لحسنى مبارك ووضع الأوسمة والنياشين في مقدمة الجنازة".

وأضاف أبو العينين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعظم الانتماء إلى القوات المسلحة، والرئيس السيسي رمز كبير وما فعله موقف تاريخي يحسب له .

وتابع أبو العينين:"  تقدم الرئيس السيسي جنازة مبارك العسكرية إشارة تأكيد على القيم والمبادئ وتعظيم الأصالة".

وأكمل:"  وسائل الإعلام العالمية تابعت ونقلت جنازة مبارك العسكرية، ورأينا قيام رؤساء وقادة دول العالم بتقديم التعازي في وفاة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك".

واختتم أبو العينين:"  تواصل معي عدد من البرلمانيين من خارج مصر لتقديم التعازي، ومبارك تاريخ قدم لمصر الكثير ولا يستطيع أحد الغاء تاريخه أو التشكيك في وطنيته"، مضيفا:"  فخور بأصالة الشعب المصري العريق الذي يتميز بالأصالة".

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