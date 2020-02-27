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ديني

"البحوث الإسلامية" يختتم فعاليات ورشة "صناعة المفتي" السادسة بلجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:46 م
البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية" يختتم فعاليات ورشة "صناعة المفتي
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محمود ضاحي
اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل السادسة لأعضاء الفتوى باللجان الفرعية بالمحافظات، بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف؛ لأجل تأهيل أعضاء اللجان في المحافظات وتنمية مهاراتهم في مجال الإفتاء لتفعيل دورهم في نشر الوسطية بين الناس ودعم خطط الأزهر الشريف في مواجهة فوضى الفتاوى المضللة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن ورش العمل تعرضت للخلافات المذهبية وكيفية التعامل معها والتوفيق بينها، مما يجعل المفتي على دراية بأثر تغير الزمان والمكان والحال والأشخاص على الفتوى.


أضاف عياد أن الورش تركز على الممارسة العملية لصناعة الفتوى، والتعامل مع المشكلات والقضايا المجتمعية، على يد نخبة متميزة من أعضاء لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر . 

أوضح الأمين العام أن الورش تستهدف تطبيق المنهجية العلمية في تحرير الفتاوى  من خلال دلالات النصوص الشرعية،  وإدراك المتغيرات الحياتية، ووضع الحلول التي تتناسب مع مقاصد الشريعة.

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