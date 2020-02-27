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رياضة

مرجان يشيد بفريق طائرة الأهلي بعد الفوز بالبطولة العربية

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أشاد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للاهلي بفوز الفريق الأحمر للكرة الطائرة بالبطولة العربية على حساب فريق الزمالك.

وقال مرجان إن الفريق قدم أداء مميزا وبذل جهدًا كبيرًا وكان ملتزمًا بتعليمات الجهاز الفني وتقديم عرض أكثر من رائع ساعدهم على حسم اللقب والفوز على المنافس في المباراة النهائية 3-0.

وأبدي مرجان ثقته الكبيرة في استمرار الفريق الأول للكرة الطائرة في حصد البطولات المحلية والقارية، لما يقدمه اللاعبون من مستوى متميز، ومعهم جهاز فني على درجة عالية من الكفاءة.

وكان الأهلي توج بلقب البطولة العربية للأندية في نسختها رقم ٣٨، بعد أن تغلب على الزمالك بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة النهائية التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس.
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