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رياضة

نتائج مميزة لمصر في اليوم الأول للبطولة العربية للكرة الشاطئية

الخميس 27/فبراير/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حققت بعثة منتخب مصر للجامعات نتائج مميزة في اليوم الأول للبطولة العربية للكرة الشاطئية التي تقام بسلطنة عمان، حيث نجح فريق الطلاب في تحقيق الفوز على عمان 2-0 ، فيما تمكن فريق الطالبات من الفوز على كل من الجزائر والأردن 2-0 . 

وكانت بعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وصلت إلي سلطنة عمان أمس الأربعاء، للمشاركة في فعاليات البطولة العربية الجامعية الرابعة للكرة الشاطئية طلبة وطالبات وذلك في الفترة من 27 إلى 29 فبراير الجاري.

ويترأس البعثة الدكتور فتحي ندا، عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات ، والدكتورة عزة الوسيمي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وأحمد سامي مبارز المدير الفني، واللاعبون علي محمد فايد، وأحمد عزب السيد، واللاعبات ، سارة محمد أبوريه، ودعاء الغباشي.

وجاءت نتائج اليوم الأول للبطولة كالتالي ..

منافسات الطلاب:
لبنان × فلسطين      ٢ × ٠
مصر × عمان ب       ٢ × ٠
الاردن × الإمارات     2 × 0
ليبيا × المغرب         2 × 0
المغرب × لبنان       0 × 2

منافسات الطالبات:
مصر × الجزائر        2 × 0
سوريا × الاردن       0 × 2
مصر × الاردن         2 × 0
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