سوبر جديد في الطريق .. الزمالك يواجه النجم الساحلي على عرش أفريقيا لليد

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن موعد وملعب مباراة السوبر الإفريقي لليد الذى يجمع بين النادى الزمالك ونظيره فريق النجم الساحلي التونسي.
ويلتقى فريق كرة اليد بنادى الزمالك بقيادة باسم السبكي نظيره فريق النجم الساحلي التونسي فى الجزائر يوم 30 مارس القادم على أن يتأهل الفائز إلى كأس العالم للأندية.
وتوج فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطولة أفريقيا للأندية التى أقيمت مؤخرا فى الرأس الأخضر، بالفوز على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى المباراة النهائية .
ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من: ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى .