مرتضى منصور يكشف مفاجأة للاعبي الزمالك الأحد المقبل.. تفاصيل

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إنه يعد مفاجأة للاعبين سيتعرفون عليها يوم الأحد المقبل.





وأشار مرتضى إلى أن الترجي في تونس سيكون أسهل من مواجهة القاهرة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال مرتضى منصور في حديثه للاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي: "تعرضنا لحملة قذرة من بعض الزملكاوية الحاقدين، وبعض الإعلام الفاسد، حاولوا إطفاء فرحة الزمالك بكأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري، وفشلوا ثم حاولوا مجددًا في مباراة الدوري."





وتابع: "أهم شيء يجب أن تركزوا في مباراة الترجي، اللقاء قد يكون سهلا في تونس، وصعبا في القاهرة، فالفرق التونسية تلعب خارج بلدها أفضل من اللعب على أرضها لأنهم يتوترون على أرضهم، ومعظمهم يخسرون على أرضهم مع الاحترام للترجي."



