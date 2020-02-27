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رياضة

هاشتاج البطولة العربية يتصدر تويتر عقب فوز طائرة الأهلى على الزمالك

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:51 م
النادى الاهلى
النادى الاهلى
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رنا اشرف
تصدر #البطولة_العربية موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب فوز الأهلى على الزمالك فى الكرة الطائرة بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التى جمعت الفريقين على صالة استاد القاهرة الدولي فى إطار نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة.

وجاءت تعليقات رواد تويتر على الهاشتاج:

مبرووووك للنادي  الاهلي البطولة السابعة قلب لامع في البطولة العربية

الماتش كان رائع والاهلي كان مسيطر مناول دقيقة وواضح جدا ان الزمالك مش ف حالته خالص 

مبرولك للاهلي

فريق الاهلي للطايره يحقق،البطوله العربيه بعد سحق الزمالك ب ثلاثة اشواط نظيفه

مبروك لملوك الصالات البطولة العربية
 البطوله رقم سابعه للاهلى


كان الأهلي، أنهى المباراة بالفوز بثلاثة أشواط مقابل لا شئ للزمالك، فى مباراة سيطر لاعبوه على مجرياتها منذ البداية وسط تألق من أحمد سعيد وعبدالله عبد السلام وأحمد صلاح لاعبو النادي الأهلي. 

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي البطولة العربية للكرة الطائرة، بفوزه المثير على الأهلي البحريني 3-2 أمس بينما تغلب الزمالك فى نصف النهائي على فريق كاظمة الكويتي 3-0.
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