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حوادث

قاتل سائق التوك توك بالقليوبية: قلت له تعالى نشرب مخدرات وضربته بطوبة على دماغه

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:30 م
جثة
جثة
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الامن العام في القبض على المتهم بقتل صديقه سائق التوكتوك في القليوبية.

البداية عندما تبلغ لمركز شبين القناطر أمن القليوبية بشأن العثور على جثة سائق توكتوك 18 سنه مقيم الشوبك دائرة المركز داخل أرض زراعية بذات القرية.

بانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية وبمناظرة الجثة تبين وجود جروح تهتكية خلف الرأس وبسؤال والد المتوفى عامل 45 سنه مقيم بذات العنوان قرر خروج نجله للعمل على التوك توك وعدم عودته.

على الفور امر اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام بتشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية أسفرت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة صديق المجني عليه حداد 27 ينه مقيم دائرة المركز .

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه تم ضبطه وبمواجهته أعترف بأرتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية والاستيلاء على التوك توك وبيعه حيث قام باستدراج المجني عليه بحجة الحضور لمجالسته بمكان العثور علية لتعاطي المواد المخدرة وأثناء ذلك قام بمغافلته والإجهاز عليه برطمه على  رأسه بقطعة حجرية ( قالب طوب ) .

وأضاف أنه تصرف بالبيع لميكانيكي 22 سنه نظير مبلغ مالي 5 آلاف جنيه أمكن ضبطه وقرر بعلمه بارتكاب الواقعة وتم ضبط مركبة التوك توك .

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