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أخبار البلد

نقيب المحامين يعتمد "اتحاد الشباب والقانون".. صور

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:46 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
التقى سامح عاشور، نقيب المحامين، اليوم الخميس، عددا من شباب المحامين، مؤسسي اتحاد “الشباب والقانون”، برئاسة أسامة أحمد عبدالكريم، وذلك في إطار سياسة النقيب العام بالتواصل المستمر مع شباب المهنة.


واعتمد عاشور، خلال اللقاء، كيان “اتحاد الشباب والقانون”، الذي يهدف لرفع الكفاءة المهنية لشباب المحامين وفق سياسة هادفة وبناءة وبرامج التعليم المهني والدورات التعليمية والتثقيفية، والدفاع عن حقوق ومصالح شباب المحامين، ونشر الوعي النقابي والمهني وأهمية رسالة المحاماة.


وأعرب الشباب عن إيمانهم بقدر وعظمة رسالة المحاماة وبدورهم كشباب يعملون من أجل بناء مستقبل باهر يرفع قدر المهنة ونقابة المحامين التي يعتبرون أنفسهم أبناءها.


ووجه النقيب العام الشباب، للتركيز والاهتمام بنشر قيم وأخلاق وسلوكيات المحاماة وسط شباب المحامين، واستقدام خبرات من شيوخ المهنة لتحقيق الاستفادة العملية خلال الندوات.


من جانبهم ثمن شباب الاتحاد دور نقيب المحامين، في العمل العام، وقضايا الوطن العربي، وتواصله الدائم مع شباب المهنة.
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