بهاي كول جلد.. وفاء الكيلاني بمكياج يغير ملامحها لهذا الأمر





وظهرت وفاء بإطلالة جديدة بهاي كول جلد اسود لامع، وبمكياج يغير من ملامحها، حيث نسقت مكياج متناثق باللون البيج ودرجات البني الفاتح ، حيث اعتمدت علي ظلال العيون باللون البني الفاتح المائل علي البرتقالي مع احمر شفاة بيج لامع.





والتقطت الصور بطرق مختلفة وهي تستند علي حائط وصورة اخري وهي تعتمد علي اسدال شعرها الاشقر، وكتبت وفاء علي الصورة برنامج السيرة









وانهالت عليها التعليقات علي الصورة من جمهورها وابرزها " ملكة "

نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني صورا لها جديدة علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".