سامح عاشور: تواصل مع النائب العام لإعداد كتاب دوري منعا للتفسير الخاطئ لقانون المحاماة

جدد سامح عاشور، نقيب المحامين، تأكيده على أن تنقية الجداول حافظت على أموال النقابة التي يوردها المحامين المشتغلين للإنفاق عليهم بعدما كان غير المشتغلين يشاركونهم فيها، متسائلا: "هل يقبل محامي مشتغل بأن يشاركه غير المشتغلين في أمواله، بالتأكيد لا، ونحن دافعنا عن أنفسنا ومواردنا مما أدى لوصول مدخرات النقابة في البنوك إلى مبلغ 750 مليون جنيه، رغم زيادات المعاش والعلاج والإنفاق على إنشاء وتطوير الأندية والمقرات".





واستطرد "عاشور"، أن كل ما تحقق نتيجة لترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وخاصة نتيجة تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وفقا لتعديلات قانون المحاماة الأخيرة ثم البروتوكول الموقع مع وزارة العدل لتوريدها يوما بيوم إلى حسابات النقابة، وهو ما يفخر به، كاشفا أنه تواصل مع النائب العام لإعداد كتاب دوري بشأن الضمانات الواردة في القانون أثناء عمل المحامي، منعا للتفسير الخاطئ من أحد أعضاء النيابة.



