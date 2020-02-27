AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سامح عاشور: تواصل مع النائب العام لإعداد كتاب دوري منعا للتفسير الخاطئ لقانون المحاماة

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:53 م
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
جدد سامح عاشور، نقيب المحامين، تأكيده على أن تنقية الجداول حافظت على أموال النقابة التي يوردها المحامين المشتغلين للإنفاق عليهم بعدما كان غير المشتغلين يشاركونهم فيها، متسائلا: "هل يقبل محامي مشتغل بأن يشاركه غير المشتغلين في أمواله، بالتأكيد لا، ونحن دافعنا عن أنفسنا ومواردنا مما أدى لوصول مدخرات النقابة في البنوك إلى مبلغ 750 مليون جنيه، رغم زيادات المعاش والعلاج والإنفاق على إنشاء وتطوير الأندية والمقرات".

واستطرد "عاشور"، أن كل ما تحقق نتيجة لترشيد الإنفاق وتعظيم الموارد وخاصة نتيجة تحصيل أتعاب المحاماة مقدما عند قيد الدعوى، وفقا لتعديلات قانون المحاماة الأخيرة ثم البروتوكول الموقع مع وزارة العدل لتوريدها يوما بيوم إلى حسابات النقابة، وهو ما يفخر به، كاشفا أنه تواصل مع النائب العام لإعداد كتاب دوري بشأن الضمانات الواردة في القانون أثناء عمل المحامي، منعا للتفسير الخاطئ من أحد أعضاء النيابة.

وأشار إلى تعديلات القانون أكد حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال وعدم جواز القبض عليه في جرائم الجلسات والسب والقذف والإهانة، كما حظرت القبض على محامي نتيجة لبلاغ من الخصوم، وإنما ترفع مذكرة للمحامي العام الأول للاستئناف المعني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاشور: المحاماة مرت بمرحلة خطيرة ومن يُثبت تزوير أوراق قيده يحال للنيابة العامة

سامح عاشور: أدفع ثمن أمانتي للحفاظ على أموال النقابة وراض بذلك

عقب تقدمه بأوراق الترشح.. سامح عاشور للمحامين: لا يمكن أن تكون النقابة جراج لحملة الدبلومات.. المحاماة لا تقل في عزتها أو كرامتها عن القضاء.. ولا تنخدعوا بالكلام البراق لبعض المرشحين

سامح عاشور: لن يستطيع أحد الالتفاف على المكتسبات ولتذهب الانتخابات إلى الجحيم

لا تراجع عن تنقية جداول المحامين .. سامح عاشور: البعض يريد إعادة ما يقرب من 300 ألف غير مشتغل .. هدفنا إعادة الصورة الذهنية الجيدة للمحامي.. صور

عاشور: البرلمان يرسل تعديلات "الإدارات القانونية" لوزارتي العدل والمالية

ترشيحاتنا

حظر واتساب whatsapp فى 6 دول بينها 2 عربيتين.. ما السر

لو أنت منهم.. 8 أشخاص مهددون بـ فيروس كورونا

جدل حول إصابة بابا الفاتيكان بفيروس كورونا.. القصة الكاملة

أجبرها على الزواج فتخلصت منه.. إحالة أوراق قاتلة والدها بالقليوبية للمفتي

بإطلالة بكار.. هند صبري تبهر الجمهور في ميلان

نادر حمدي يقصف جبهة محمد رمضان بسبب أزمة الطيار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض كبير في أسعار فيات خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل

بالجلد الأسود..زوجة تامر حسني تبهر جمهورها بالكاوبوي

واقعة مؤلمة.. زوجان يحتجزان طفلتهما داخل قفص.. وهكذا كان عقابهما