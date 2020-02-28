مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ.. موضوع خطبة الجمعة

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مسجد عزبة البيه بقرية العواسجة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.





وحددت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بـ"مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ"، مؤكدة جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.









ويلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة حول موضوع المحدد وهو«مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ، ودعت وزارة الأوقاف جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة .



