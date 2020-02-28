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مرأة

جربيها واتأكدي بنفسك.. تعرفي على وصفة الدقيق وماء البصل لإطالة الشعر

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:31 ص
طول الشعر
طول الشعر
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نهى هجرس
ترغب العديد من الفتيات بشعر كثيف وطويل، وصحى، لتبرز عن جمالها بشكل مختلف ومميز مع العديد من التسريحات، ووفقًا لموقع "boldsky" إليكى أهم الوصفات التى تفيد الشعر وهى ... 


صفة الدقيق لتطويل الشعر:
الدقيق لا يحتوي مواد كيميائية كما أنه يساعد على تغذية الشعر ومنع تساقطه وتطهيره.

 

مكونات وصفة الدقيق :
100 جرام دقيق
نصف كوب ماء
 

خطوات تحضير وصفة الدقيق:
نقوم بخلط الدقيق مع الماء حتى تتكون عجينة.
نضع العجينة على نهاية الشعر وننتظر نصف ساعة حتى تجف
نغسل الشعر بالماء البارد.

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وصفة عصير البصل لتطويل الشعر:
القيام بعمل وصفة عصير البصل ثلاث مرات شهريًا يساعد على الحصول على شعر كثيف.

 

مكونات وصفة عصير البصل:-
عصير حبة بصل واحدة
2 ملعقة كبيرة زيت جوز هند
نصف ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة كبيرة عسل
 

خطوات تحضير وصفة عصير البصل:-
 نقوم بخلط كل المكونات معًا.
نضع خليط عصير البصل لمدة نصف ساعة ثم نغسل الشعر.

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