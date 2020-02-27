رسميًا.. الإيطالي روسي ينتقل إلى ريال سولت ليك الأمريكي بعد غياب عامين عن الملاعب

تعاقد نادي ريال سولت ليك الأمريكي مع الإيطالي جوسيبي روسي في صفقة انتقال حر بعد أن غاب عن الملاعب لمدة تتراوح عن العامين .

واستمر بحث اللاعب عن نادي يشارك فيه بشكل منتظم لمدة كبيرة، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته فترة طويلة بعد نهاية آخر تجربة له مع فريق جنوى الإيطالي.

اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، سبق له اللعب مع فياريال، حيث تواجد في صفوفه بين عامي 2007 و2013، لكن تكرار الإصابات كان لها عامل كبير في تراجع مستواه.



