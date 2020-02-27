قرار جديد ضد هاري وميجان في كندا

أعلنت الشرطة الملكية الكندية توقف إجراءات التأمين عن الدوق ساسكس الأمير هاري ودوقة ساسكس الأميرة ميجان، وذلك تمشيا مع تغيير وضعهما.









وكانت ملكة بريطانيا أصدرت مرسومًا يفيد بحرمان هاري وميجان من استخدام كلمة "رويال" أو فيما معناه "ملكي" في علامتهما التجارية الشهيرة "ماركة ساسكس رويال Sussex Royal".









تخبط هاري وميجان بعد القرار الصادم ودخلا في نقاشات مطولة مع القصر لكن القرار كان نهائيًا، والمحزن أن هاري وميجان استثمرا معظم ثروتهما في تلك العلامة وليس بالأمر الهين أن يفقداها فجأة.









بلا شك سيعرضهما الأمر لخسارة لا تحمد عقباها، فقد أطلقا موقع العلامة التجارية على الإنترنت بمبالغ طائلة، كما تخطى متابعي الماركة عبر إنستجرام 4 ملايين مستخدم، وحفر اسمها على الأقلام، الملابس، الكتب، والكراسات، والمواد التعليمية وغيرها.









والكارثة الأكبر هي بناء عدة مشاريع مرتبطة بالماركة منها منظمة خيرية جديدة بنفس الاسم «ساسكس رويال» ومؤسسة «الدوق ودوقة ساسكس».



