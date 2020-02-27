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أحمد كمال: صندوق الدنيا يتناول العالم الخفي في وسط البلد.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:40 م
الفنان أحمد كمال
الفنان أحمد كمال
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محمود محسن
قال الفنان أحمد كمال إن فيلم "صندوق الدنيا" يتحدث عن عالم وسط البلد والشخصيات والعالم الخفي فيها، مشيرا إلى أنه استمتع كثيرا بالشخصية التي قدمها خلاله.


وأضاف كمال خلال وجوده ضيفا ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياه"  ان التصوير تم في "خنادق ودهاليز وسط البلد وأجوائها"، وانه من عشاق وسط البلد لانه تربي بها وحياته كلها كانت هناك، ولكنه اكتشفها من خلال "صندوق الدنيا " . 


وتابع أنه من المشاهد المميزه في الفيلم، كان مشهد  فوق أسطح عقارات وسط البلد حيث رأي القاهره جميعها وأنه كان يرقص في هذا المشهد؛ ولذلك كان مميزا بالنسبة له ومعبرا ايضا. 


يشار إلى أن العرض الخاص لفيلم "صندوق الدنيا" أقيم امس في احدى السينمات بمدينة 6 أكتوبر، وحرص أبطال الفيلم علي الحضور، ومنهم "رانيا يوسف، وخالد الصاوي ، وباسم سمرة،  وأحمد كمال ، وجيهان خليل.
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