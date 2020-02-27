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الوحيد في العالم.. جولة داخل مبنى الطاقة بـ بريطانيا.. فيديو

الخميس 27/فبراير/2020 - 09:50 م
مبني الطاقة
مبني الطاقة
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور هشام القاضي عميد كلية الهندسة بجامعة سالفورد ببريطانيا، إنه يوجد مبني للطاقة فى جامعة سالفورد ببريطانيا الوحيد فى العالم من نوعه.

وأضاف الدكتور هشام القاضي خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "مصر تستطيع" على قناة "dmc" الفضائية، أن هذا المبنى يتم الاعتماد عليه في إجراء الكثير من التجارب لمعرفة كيفية استغلال الطاقة وتعميم تلك التجارب على جميع المباني فى بريطانيا.

وتابع عميد جامعة سالفورد ببريطانيا، أن مبنى الطاقة، نموذج حقيقي للمنازل فى مانشستر وانجلترا عموما، موضحا أن المناخ داخل مبنى الطاقة يكون محدد ويمكن إطلاق الشمس عليه بقوة لكي يتم معرفة استهلاك الطاقة ويتم إسقاط ثلوج وامطار أيضا.

وأشار إلى أن، إنشاء مبني الطاقة تكلف 380 مليون جنيه مصري، مضيفا أن درجة الحرارة بالداخل تكون 6.8 درجات.
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