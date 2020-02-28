أورنچ ومواصلات مصر تتعاونان لتقديم خدمات وحلول النقل الذكي.. فيديو وصور

أعلنت "اورنچ مصر" الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات المتكاملة ، عن توقيع اتفاقية حصرية مع شركة مواصلات مصر لحلول النقل المبتكرة، بهدف تقديم خدمات مشتركة في منظومة النقل الذكي التي تتم تحت مظلة تقودها الهيئة العربية للتصنيع.





وبموجب الاتفاقية تقدم اورنچ ومواصلات مصر خدمات النقل الذكي ، حيث توفر شركة اورنچ حزمة من الخدمات منها وسائل الاتصال الإلكترونية ونقل البيانات الحديثة بين أسطول النقل ومراكز التحكم التابعة لشركة مواصلات مصر، والتي يمكن من خلالها مراقبة كل أوتوبيسات الأسطول من خلال الكاميرات المثبتة بكل أوتوبيس ، ومعرفة عدد الركاب بكل رحلة وكذلك متابعة الحركة وتوزيع المسارات بصفة دورية عن طريق خدمة التتبع وادارة المركبات المقدمة بالتعاون مع شركة ETIT (الشركة المصرح لها بتقديم خدمات التتبع بجمهورية مصر العربية).





وبالإضافة الى ذلك توفر اورنچ خدمات الواي فاي داخل أوتوبيسات ومحطات أوتوبيس مواصلات مصر والتي سيتمتع بها الركاب بالمجان بالإضافة الي تخصيص الرقم الموحد للخط الساخن 012 80000 012 لخدمة الركاب .





وانطلاقا من هذا التعاون المثمر بين الطرفين تدرس اورنچ بيع كروت مواصلات مصر الذكية "مواصلاتي" المستخدمة لركوب أوتوبيسات مواصلات مصر، في فروعها المختلفة، فضلا عن إتاحة "نقاط الولاء" التي تقدمها لعملائها من أجل استخدامها في شراء كارت مواصلاتي وشحنه.





كما تستهدف اورنچ من خلال الاتفاقية الي التركيز على دعم الحكومة فى ملف الشمول المالي والانتقال من مجتمع نقدي الي مجتمع لانقدى من خلال الدفع الإلكتروني للركاب باستخدام خدمات اورنچ كاش إلى جانب تقديم عروض وأنشطة تسويقية مشتركة لعملاء الشركتين.





وتتميز مواصلات مصر بأنها مشغل النقل الجماعي الوحيد في مصر المدرج علي خرائط جوجل بحيث يستطيع العميل متابعة مواعيد الوصول المتوقعة للأتوبيسات وكيفية التنقل بين خطوط الاتوبيس المختلفة وكذلك الربط بمحطات المترو وتقدم اورنچ الدعم وخدمات الانترنت والتواصل بين كل هذه المنظومة.





وقد جاءت هذه الاتفاقية بعد مذكرة تفاهم جمعت بين "اورنچ مصر" و"مواصلات مصر" و عدد من الشركات المتخصصة في تحالف بقيادة الهيئة العربية للتصنيع لإطلاق منظومة الأتوبيسات الكهربائية الذكية في شهر نوفمبر الماضي. وفي فبراير 2020 تم إطلاق العمل بأول أتوبيس كهربائي ضمن تلك المنظومة وكانت مواصلات مصر هي المشغل واورنچ مصر مزود الخدمات التقنية.





وسبق أيضا لاورنچ تقديم خدمات تقنية في مجال النقل الذكي عندما أعلنت في ديسمبر الماضي على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تنمية وادارة القري الذكية لتنفيذ مشروع يستهدف تطوير محطات الانتظار الخاصة وتوفير خدمات الإنترنت اللاسلكي بالمحطات وحافلات القرية الذكية.





وبمناسبة توقيع العقد الجديد الذي يوثق التعاون بين الشركتين، عبر المهندس ياسر شاكر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لاورنچ مصر عن امتنانه للمسؤولين في مواصلات مصر وحرصهم على مواصلة التعاون لتقديم خدمات متميزة تليق بالسوق المصرية.





وتابع: "تمر سوق نقل الأفراد في مصر بمرحلة جديدة تمامًا تتزايد فيها المنافسة وأصبحت التكنولوجيا عنصرًا جوهريًا فيها، لذلك يشرفنا التعاون مع مواصلات مصر التي سنقدم معا مفهوما جديدا للنقل الجماعي في مصر".









وعبر شاكر عن سعادته أيضا بالمشاركة في دعم مواصلات مصر التي تقدم مشروعا ضخما لطالما حلم به المصريون عبر توفير وسيلة مواصلات مريحة وآمنة وذكية تعمل على تحسين جودة النقل وتيسير حياة المواطنين.





وتعقيبًا على هذا التعاون ، أعرب الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية بين مواصلات مصر الرائدة في مجال النقل الحضري المستدام، شركة اورنج الرائدة في تقديم الاتصالات المتكاملة، مشيرا أن مواصلات مصر تفخر بتزويد شبكة مركباتها بتقنيات اورنچ في خدمات الإنترنت خاصة وأن الشركة تعد الأسرع في تقديم خدمات الإنترنت عبر المحمول علاوة على تقديم خدمات تتبع المركبات ومراقبة أسطول اوتوبيسات مواصلات مصر المنتشر في محافظتي القاهرة والجيزة.





وأضاف "وفقا لبروتوكول التعاون سيتمتع عملاء اورنچ بمزايا إضافية لاستعمال شبكة مواصلات مصر بالإضافة لإتاحة خدمات الإنترنت اللاسلكي (الواي فاي) وعمليات تطوير محطات مواصلات مصر وكذلك مجال الدعاية والإعلان وبيع الكارت الذكي للمواصلات مصر (مواصلاتي) داخل فروع ومنافذ اورنچ بالإضافة لعدد اخر من الخدمات المستقبلية لاستخدام خدمة "اورنچ كاش."



