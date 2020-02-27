لاعتبارات إنسانية.. أمريكا تعفي البنك المركزي الإيراني من العقوبات

أعلنت الولايات المتحدة اليوم /الخميس/ السماح للبنك المركزي الإيراني - الخاضع للعقوبات الأمريكية - بإجراء بعض المعاملات التجارية لاعتبارات إنسانية، وذلك من خلال إحدى قنوات المساعدات الإنسانية السويسرية.





وذكرت قناة (روسيا اليوم) - في نشرتها باللغة الانجليزية - أن وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت - في بيان أصدرته بهذا الصدد - أن هذا الإعفاء من العقوبات سوف يبدأ سريانه اعتبارا من اليوم، على ان يسمح من خلال سويسرا بتصدير المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأخرى الهامة إلى إيران.





وكان الممثل الأمريكي الخاص بشأن إيران برايان هوك أعلن - في الأسبوع الماضي - أن بعض شركات الأدوية والمواد الغذائية أبدت اهتماما كبيرا بالسعى لاستغلال الترتيبات التجارية السويسرية للأغراض الإنسانية التي بدأت بشكل تجريبي في الشهر الماضي بارسال شحنات من الأدوية.





تجدر الاشارة إلى أن سويسرا تتولى رعاية المصالح الأمريكية مع إيران نظرا لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.