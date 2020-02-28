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برلمان

طلب إحاطة بشأن المغالاة في أسعار تقنين الفدان في القوصية وديروط بمحافظة أسيوط

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:00 ص
أرض زراعية
أرض زراعية
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معتز الخصوصى
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة البرلمان أنه سيتقدم غدا السبت بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية و السيد القصير وزير الزراعة بشأن المغالاة فى أسعار تقنين الفدان فى القوصية وديروط بمحافظة أسيوط.

وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك مغالاة شديدة فى أسعار تقنين الفدان فى القوصية وديروط ، حيث يترواح التقنين بين 120 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بإعادة النظر فى تقنين سعر الفدان للأراضى الزراعية فى القوصية وديروط بمحافظة أسيوط ، خاصة وأن المغارة فى تقنين الفدان يؤدى إلى حدوث شلل فى الحياة الزراعية.

وكان قد رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت الثلاثاء الماضى، وأعلن انعقاد الجلسة القادمة ظهر يوم الأحد الموافق  8 من شهر مارس المقبل.
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