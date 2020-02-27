يسرا تنعى الأمير طلال و تعزى خادم الحرمين الشريفين عبر إنستجرام

و كتبت معلقة على الصورة " أتقدم بخالص التعازي لخادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والديوان الملكي، كما أعزي الشعب السعودي والعربي في وفاة صاحب السمو الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز .. فقدنا قيمة عظيمة محبة لمصر والشعب المصري .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون"





و جاءت تعليقات متابعينها بالتعزية كالاتى:

الله يرحمه

لا اله الا الله

البقاء لله انا لله و انا اليه راجعون

ربنا يرحمه و يغفرله





وأعلن الديوان الملكي السعودي مساء الأربعاء وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، و تمت الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، مختتمًا "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".







