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توك شو

سمير فرج: مبارك ابتدع الكمائن الجوية وأهل كل طياري حرب أكتوبر

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:11 م
مبارك
مبارك
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هاني حسين
قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن الراحل حسني مبارك كان مديرا للكلية الجوية وقام بتخريج كل الضباط الطيارين الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة. 

وأضاف سمير فرج في حواره  مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكلية الجوية كانت في مرمى الطيران الإسرائيلي، ومبارك قام بتقسيمها لمنع ضربها، وتولى منصب رئيس أركان القوات الجوية، وهو من ابتدع الكمائن الجوية لأن سماء مصر كانت مفتوحة للطيران الإسرائيلي".
 
وتابع سمير فرج: "تجرى الجنازات العسكرية لبعض الرتب والوظائف في القوات المسلحة، وعلى رأسهم وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات، ومن يحملون نجمة سيناء".

وأكمل سمير فرج: "هناك ضوابط تحدد من تقام له جنازة عسكرية وتم إجراء الجنازة لمبارك باعتباره قائد القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة".

وتابع سمير فرج: "المشير طنطاوي يعاني من التهاب في الأذن الوسطى وهذا ما منعه من حضور جنازة مبارك العسكرية".

وأكمل سمير فرج: "جنازة مبارك العسكرية أظهرت معدن الشعب المصري وأثبتت أن الشعب المصري أصيل وعظيم".
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