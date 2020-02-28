فتاوى تشغل الأذهان.. الأزهر للفتوى: هكذا حدد النبي وقت صلاة الفجر.. خالد الجندي عن وقف العمرة بسبب كورونا: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان.. وأمين الفتوى يجيب: هل من سنن قبل صلاة الجمعة؟

أمين الفتوى: قرار السعودية بتعليق تأشيرات العمرة لمواجهة كورونا يتفق مع أحكام الشريعة

علي جمعة: من ذهب متأخرا إلى صلاة الجمعة فقد فاته فضل كبير

تلقت دار الإفتاء المصرية، العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن من شروط صحة الصلاة دخول وقتها المحدد لها شرعًا، وتحديد مواقيت الصلاة بيَّنها القرآن الكريم قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء:103].

وأضاف مركز الأزهر عر الفيسبوك، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بين المواقيت بيانًا واضحًا لا لبس بعده، ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بيان وقت كل صلاة وجاء فيه أن وقت الصبح من طلوع الفجر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس" [رواه مسلم].

قال ابن رشد -رحمه الله-: واتفقوا أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس إلا ما روى عن ابن القاسم عن بعض الشافعية أن آخره الإسفار، والإسفار في الفجر: هو وقت ظهور النور بعد الغَلَس وانكشاف الظُلْمة، سُمِّي به لأنه يُسفر (أي يكشف) عن الأشياء.

وعليه: فوقت صلاة الفجر يبدأ من ظهور الفجر الصَّادق، ويمتدُّ إلى أن تطلع الشَّمس؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أدركَ من الصبحِ ركعةً قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فقد أدركَ الصبحَ" [رواه البخاري].

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعليقا على قرار المملكة العربية السعودية، بتعليق مؤقت لتأشيرات العمرة، حرصا على سلامة الحجيج من فيروس كورونا، إن الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن منع العمرة من وجهة نظر كثيرين شر، لكن الأشر منه هو انتشار هذا المرض الخطير، لافتا إلى أن المصلحة العامة تقدم على الخاصة.

وأيد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قرار السلطات السعودية بالتعليق المؤقت لتأشيرات العمرة حفاظا على الأرواح مؤكدا ان هذا الأمر جائز .

وأضاف الدكتور عويضة عثمان، لـ "صدى البلد"، أن قرار المملكة العربية السعودية بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف لمواجهة انتشار فيروس كورونا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن خوفا على الأرواح استنادا للقاعدة الفقهية " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء - ردا على سؤال "ما حكم تعليق السعودية تأشيرات العمرة الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا؟" - قائلا: "الأمر يتعلق بالسلطات في المملكة العربية السعودية، فهم أعلم وأدرى بالوضع داخل المملكة، خاصة الأماكن المقدسة، فلهم كل الحق في اتخاذ التدابير الوقائية ويجب الانصياع لأوامرهم لأنهم أدرى بالواقع".





صلاة الجمعة .. هل لها سنة قبلها.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء.

أجاب أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المؤذن يرفع الأذان ثم نصلي ركعتين ثم الآذان ثم الخطبة، وتكون السنة بعدية، أي بعد صلاة الجمعة.

وجه شخص سؤالا للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيه: " ما حكم الحضور متأخرا فى صلاة الجمعة وهل السُنة اولى ام درس العلم" ؟ .

رد الدكتور علي جمعة قائلا: درس العلم وصلاة السنة لا يتعارضان فإذا دخلت المسجد وبه درس علم فاجلس لسماع الدرس أفضل من صلاة السنة.

وتابع: أما من ذهب متأخرا الى صلاة الجمعة فقد فاته فضل كبير والدليل من حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بَدَنَة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشًا أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنّما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضة ، فإذا صعد الإمام المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر .

حكم سماع الأغاني.. سؤال ورد إلى الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أجاب أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأغانى ما هى إلا كلام يقال بطرب ومقامات موسيقية، فإما أن يكون كلامًا حسنا أو سيئا".

وتابع : "إذا كان كلام الأغانى حسنا فهى جائزة للترويح عن النفس أو الأغانى الوطنية التى تلهب الحماس وتبعث الهمة وتقوى العزائم، أو إذا كانت للحب بين الزوجين فذلك كله حسن، أما إذا كانت مما يدعى به إلى الفاحشة والعنف أو الاعتراض على حكم الله وقضائه فهذا غير جائز".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بقوله: "الأغانى الحكم فيها لكلماتها أما الصور التى بها عرى أو تدعو إلى الإباحية وما يخالف الشرع فهذا غير جائز، وكلمات الأغانى لها نفس حكم الشعر الذى سئل عنه الإمام الشافعى فقال حسنه حسن وقبيحه قبيح".

حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى.. فالأغاني كلام، والكلامُ حسنه حسن وقبيحه قبيح، والمُفتى به فى دار الإفتاء إن الموسيقى نفسها لا حرمة في سماعها.