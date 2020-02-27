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مرأة

مصممة أزياء تطالب بتدريس تفصيل الملابس بالمدارس

الخميس 27/فبراير/2020 - 11:17 م
صدى البلد
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ريهام قدري
طالبت مصممة الأزياء منال المحمود، وزارات التعليم في الدول العربية بالتوسع في تعليم صناعة وتصميم الملابس في المدارس الفنية، لافتة إلى أن صناعة الملابس توفر الكثير من العملة الصعبة التي يتم ضياعها في استيراد الملابس.

وأضافت أن صناعة وتصميم الملابس يمكن أن يوفر الكثير من فرص العمل للشباب ويقضي على جزء كبير من البطالة، مشيرة إلى أن تعلم الحرف المختلفة هو المستقبل خصوصا مع التطور التكنولوجي الهائل الذي سيقضي على جزء كبير من فرص العمل التقليدية.

وأوضحت أن تعليم صناعة الملابس مفقود بشكل كبير في الدول العربية ولا يأتي الاهتمام الكافي بالرغم من أنه نواة لمشروعات متناهية الصغر يمكن أن تتحول لمشاريع عملاقة، منوهة بان آلاف الماركات العالمية في الملابس بدأت كمشروع صغير وتوسعت بعد ذلك.

وشددت على الشباب الذي لا يجد فرصة عمل البدء في تعلم حرفة معينة والبدء في تنفيذ مشروع صغير بدلا من انتظار الوظيفة التقليدية التي لا تدر الدخل الكافي للصرف على مناحي العيش والحياة.
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