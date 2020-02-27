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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:24 م
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس في مصر 

ارتفعت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس ليسجل عيار 21 مستوى 719 جنيها للجرام مقابل 712 جنيها أول التعاملات، أما عيار 18 سجل 616 جنيها للجرام.

وسجل عيار 24 مستوى 822 جنيها وكذا سجل عيار 14  مستوى 479 جنيها للجرام.

وسجل الجنيه الذهب 5752 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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