سمير فرج: 50% من مساعدات أمريكا وُجهت لمجموعات غير مسجلة لدى حكومة مصر قبل 2011

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن كوندليزا رايس وزير الخارجية الامريكية السابقة اعترفت في مؤتمر صحفي بعد أحداث 2011 في مصر بأنه تم توجيه 50 % من المساعدات الأمريكية لمجموعات غير مسجلة لدى الحكومة المصرية قبل 2011.





وأضاف سمير فرج في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كونداليزا رايس تعترف بـ عد م زيارة مبارك لأمريكا لسبع سنوات والسبب في ذلك أن أمريكا كانت تصنع الثورة ضده".





وتابع سمير فرج: " كونداليزا رايس تعترف أن أمريكا ألغت اتفاقية تجارة حرة مع مصر لتضييق الخناق على مصر قبل 2011".





وعن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قال اللواء سمير فرج، :" تجرى الجنازات العسكرية إلى بعض الرتب والوظائف في القوات المسلحة، وعلى رأسهم وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات، ومن يحملون نجمة سيناء".



