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فن

شاهد ريهام أيمن برفقة أبنائها

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:18 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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رنا اشرف
نشرت الفنانة ريهام إيمن صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام برفقة اولادها.

كتبت معلقة على الصورة" يوم خميس سعيد على الكل"

نالت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:

❤️❤️❤️❤️قلبي ربنا يحميهم ويبارك فيهم ويخاليكي ليهم

مشاعرك تجاه اطفالك وصلتنا😍😍
ماشاءالله تبارك الله 💕 ربنا يحفظهم من كل شر
ما شاء الله عليكى وعليهم ربنا يحفظهم ويحميهم 😍❤️❤️
انشالله ايامكم كلها حلوه وسعيده مثلكم اجمل اسره بالعالم❤️❤️❤️❤️😍😍😍
يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.


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