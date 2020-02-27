شاهد ريهام أيمن برفقة أبنائها

نشرت الفنانة ريهام إيمن صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام برفقة اولادها.
كتبت معلقة على الصورة" يوم خميس سعيد على الكل"
نالت الصورة اعجاب متابعيها و جاءت تعليقاتهم كالاتى:
❤️❤️❤️❤️قلبي ربنا يحميهم ويبارك فيهم ويخاليكي ليهم
مشاعرك تجاه اطفالك وصلتنا😍😍
ماشاءالله تبارك الله 💕 ربنا يحفظهم من كل شر
ما شاء الله عليكى وعليهم ربنا يحفظهم ويحميهم 😍❤️❤️
انشالله ايامكم كلها حلوه وسعيده مثلكم اجمل اسره بالعالم❤️❤️❤️❤️😍😍😍
يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.