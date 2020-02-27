وزير الإعلام يجتمع بمذيعي ماسبيرو.. ويؤكد: تقييم تطوير التليفزيون قريبا

اجتمع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بعدد من مذيعي ماسبيرو بالمقر الجديد لوزارة الدولة للإعلام بجاردن سيتي.





وفقا لمصادر حضرت الإجتماع، أكد هيكل، تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي له بوضع السياسات الإعلامية للدولة وعلى تقييم التطوير قريبًا، وملامح نشرات الأخبار الرسمية.





وناقش أسامة هيكل الأزمات المحيطة بالهيئة الوطنية للإعلام وتفاصيل التطوير الذي جرى وتحفظات المذيعين على عدة نقاط.







