مهنيا وعاطفيا.. حظك اليوم الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠٢٠

الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يمدك بروح مرحة تسهل عليك الاقتراب ممن حولك.

مهنيا وماليا: اليوم تستطيع أن تحدد هدفك وتحترم ارتباطاتك الشخصية والمهنية.

الدلو

من 21/1 إلى 19/2

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وتميل لاستعادة خبرات مؤلمة وذكريات حزينة، فقط قاوم مشاعر الحزن والرغبة في التمرد.

عاطفيا واجتماعيا: تميل لإلقاء اللوم والعتاب على من حولك.. لا تبالغ في ذلك وحاول أن تتفهم وجهة نظر الآخرين.







