AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مهنيا وعاطفيا.. حظك اليوم الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠٢٠

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:03 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الجمعة 28- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 28-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك نحو التركيز على أمور مالية ومهنية، فقط اعتن بحساباتك وخطواتك كي تحقق مكاسب.
عاطفيا: اليوم قد يصيبك الفلك بالتشوش وعليك أن تراجع نفسك قبل كل كلمة.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك تشعر بقيمتك شكلا وموضوعا وتستعيد ثقتك بنفسك.
عاطفيا: القمر في برجك يزيدك تألقا وبهاءَ في عيون الجنس الآخر، فقط تجنب الزهو بنفسك.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يمدك بروح مرحة تسهل عليك الاقتراب ممن حولك.
مهنيا وماليا: اليوم تستطيع أن تحدد هدفك وتحترم ارتباطاتك الشخصية والمهنية.


الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وتميل لاستعادة خبرات مؤلمة وذكريات حزينة، فقط قاوم مشاعر الحزن والرغبة في التمرد.
عاطفيا واجتماعيا: تميل لإلقاء اللوم والعتاب على من حولك.. لا تبالغ في ذلك وحاول أن تتفهم وجهة نظر الآخرين.


الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي قد يزيد عليك الضغوط، والعصبية ليست في صالحك.
مهنيا واجتماعيا: الحالة الفلكية الدقيقة تنصحك باختيار كلماتك بعناية قبل أن تتكلم وتجنب العدائية وحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة.


السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: يعدك الفلك بعلاقات قوية تربطك بالأصدقاء إذا كنت مشاركا لهم.
عاطفيا: القمر يساعدك اليوم على تحقيق تطور في علاقة عاطفية ناشئة أو تقوم بمبادرات مناسبة تقربك ممن تحب.


الميزان
من 23/9 إلى 22/10
اجتماعيا وعاطفيا: تمنحك الأفلاك مشاعر حب قوية وتميل للتعامل بكرم مع من حولك.
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يمنحك القدرة على تنمية مال وأعمال.. تنظم جيدا أفكارك ونفقاتك وتستطيع أن تفي بالتزاماتك.


العقرب
من 23/10 إلى 22/11
ماليا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تعالج أمورك بنظرة متفائلة كي تجد حلا للمشاكل.
عائليا وعاطفيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك للعناد... لا ترفض الحوار مع شركاء الحياة وحاول أن تتواصل معهم بصورة أفضل.


القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة الإيجابي ويمنحك ذلك طاقة وحيوية ويساعدك على الاهتمام بمن تحب.
مهنيا: تعمل بخشونة وتدفع أعمالك بقوة وتساعدك الأفلاك على التماسك.


الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بروح الود وبطاقة عاطفية أخاذة وتنطلق رغبةً في العطاء.
مهنيا واجتماعيا: اتبع حدسك فأنت اليوم تحلل جيدا وقد يخدمك الحظ بصورة كبيرة.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يمدك بروح مرحة تسهل عليك الاقتراب ممن حولك.
مهنيا وماليا: اليوم تستطيع أن تحدد هدفك وتحترم ارتباطاتك الشخصية والمهنية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حظك اليوم الخميس 23 - 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم الجمعة 31 - 1 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت 1-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 3/2/2020 على الصعيد المهني العاطفي والصحي

مهنيا وعاطفيا وصحيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 21/2/2020

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 23 /2 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

ترشيحاتنا

أخبار النادي الأهلي .. حقيقة انتقال السومة وتفاصيل جديدة عن إصابة رمضان صبحي

تعرف على سبب انقلاب قطار "الاسكندرية - مطروح".. صور

أهلي جدة السعودي يكشف حقيقة المفاوضات مع مصطفى محمد

بـ الزي الرياضي .. نيرمين الفقى تشعل انستجرام.. ومتابعون: انا مهما كبرت صغير

بيان عاجل من الصحة السعودية بشأن تطورات فيروس كورونا

حقيقة استقالة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور

شاب عشريني قرر تناول الوجبات السريعة يوميًا لمدة أسبوعين.. والنتيجة مؤسفة

العناية الإلهية تنقذ طفلة بعد سقوطها على قضبان قطار أمام والدتها.. شاهد