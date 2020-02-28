مهنيا وعاطفيا.. حظك اليوم الجمعة ٢٨ فبراير ٢٠٢٠

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الجمعة 28- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 28-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك نحو التركيز على أمور مالية ومهنية، فقط اعتن بحساباتك وخطواتك كي تحقق مكاسب.
عاطفيا: اليوم قد يصيبك الفلك بالتشوش وعليك أن تراجع نفسك قبل كل كلمة.
الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي داعم ويجعلك تشعر بقيمتك شكلا وموضوعا وتستعيد ثقتك بنفسك.
عاطفيا: القمر في برجك يزيدك تألقا وبهاءَ في عيون الجنس الآخر، فقط تجنب الزهو بنفسك.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يمدك بروح مرحة تسهل عليك الاقتراب ممن حولك.
مهنيا وماليا: اليوم تستطيع أن تحدد هدفك وتحترم ارتباطاتك الشخصية والمهنية.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وتميل لاستعادة خبرات مؤلمة وذكريات حزينة، فقط قاوم مشاعر الحزن والرغبة في التمرد.
عاطفيا واجتماعيا: تميل لإلقاء اللوم والعتاب على من حولك.. لا تبالغ في ذلك وحاول أن تتفهم وجهة نظر الآخرين.
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة السلبي قد يزيد عليك الضغوط، والعصبية ليست في صالحك.
مهنيا واجتماعيا: الحالة الفلكية الدقيقة تنصحك باختيار كلماتك بعناية قبل أن تتكلم وتجنب العدائية وحافظ على الأسرار لتكون موضع ثقة.
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا واجتماعيا: يعدك الفلك بعلاقات قوية تربطك بالأصدقاء إذا كنت مشاركا لهم.
عاطفيا: القمر يساعدك اليوم على تحقيق تطور في علاقة عاطفية ناشئة أو تقوم بمبادرات مناسبة تقربك ممن تحب.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
اجتماعيا وعاطفيا: تمنحك الأفلاك مشاعر حب قوية وتميل للتعامل بكرم مع من حولك.
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يمنحك القدرة على تنمية مال وأعمال.. تنظم جيدا أفكارك ونفقاتك وتستطيع أن تفي بالتزاماتك.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
ماليا ومهنيا: تنصحك الأفلاك أن تعالج أمورك بنظرة متفائلة كي تجد حلا للمشاكل.
عائليا وعاطفيا: القمر في مواجهة برجك يدفعك للعناد... لا ترفض الحوار مع شركاء الحياة وحاول أن تتواصل معهم بصورة أفضل.
القوس
من 23/11 إلى 21/12
عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة الإيجابي ويمنحك ذلك طاقة وحيوية ويساعدك على الاهتمام بمن تحب.
مهنيا: تعمل بخشونة وتدفع أعمالك بقوة وتساعدك الأفلاك على التماسك.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
عاطفيا: القمر في منزل الحب يمدك بروح الود وبطاقة عاطفية أخاذة وتنطلق رغبةً في العطاء.
مهنيا واجتماعيا: اتبع حدسك فأنت اليوم تحلل جيدا وقد يخدمك الحظ بصورة كبيرة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: القمر بمنزل العلاقات يمدك بروح مرحة تسهل عليك الاقتراب ممن حولك.
مهنيا وماليا: اليوم تستطيع أن تحدد هدفك وتحترم ارتباطاتك الشخصية والمهنية.