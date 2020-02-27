عبدالله عبدالسلام: روح الفانلة الحمراء وراء لقب البطولة العربية

عبر عبدالله عبدالسلام، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بنجاح الفريق في الفوز بلقب البطولة العربية للأندية، بعد الفوز على فريق الزمالك في المباراة النهائية.





وأوضح أن روح الفانلة الحمراء كانت سببًا في التتويج باللقب، بعد أن واجه الفريق صعوبات عديدة خلال الأدوار الإقصائية من البطولة، بسبب الإجهاد والإصابات، وأن الفوز على الزمالك منح اللقب أهمية كبيرة بعد الخسارة أمامه في الدوري.





وشدد على أن اللاعبين والجهاز الفني تعاهدوا فيما بينهم على بذل أقصى ما لديهم من أجل الفوز بكل البطولات التي ينافس عليها الفريق خلال الموسم الجاري.





وكان الفريق تُوج بلقب البطولة بعد أن تخطى فرق السيب العماني وأساريا الليبي وخيبل اليمني في الدور الأول، ثم فاز على السلام العماني بدور الثمانية، قبل أن يتغلب على الأهلي البحريني في الدور نصف النهائي، ثم الفوز على الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الخميس، بالقاهرة، والحصول على اللقب.



