برلماني: هناك عدة آليات أمام الحكومة لزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 6 %





قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن إعلان الحكومة في خطتها الجديدة عن إستهداف زيادة النمو الاقتصادي لـ6% وخفض معدلات البطالة أمر إيجابى ، ومن الممكن تحقيقه.





وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك عدة اليات أمام الحكومة لزيادة معدل النمو الإقتصادى إلى 6 % ، تتحق من خلال زيادة الإنتاج وتصدير المنتج المحلى إلى الخارج ، بالإضافة إلى إستمرار إنخفاض الدولار أمام الجنيه المصرى.





وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان : إنخفاض الدولار أمام الجنيه يساهم فى تخفيض العجز فى الموازنة العامة للدولة ، مشيرا إلى أن إفتتاح الحكومة للمشروعات الإستثمارية المتوقفة يساهم فى تقليل نسبة البطالة.



