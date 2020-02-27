بعد الفوز على الزمالك.. حسام يوسف: طائرة الأهلي تسير في الطريق الصحيح للبطولات

أكد حسام يوسف، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أن فوز الفريق بلقب البطولة العربية على حساب نظيره الزمالك مساء اليوم كان تحديًا كبيرًا نجح فيه الفريق.





وأوضح اللاعب أن خوض البطولة في هذا التوقيت كان مهمة صعبة، تطلبت من الجميع جهدًا بدنيًّا كبيرًا وتركيزًا شديدًا، فضلًا عن الروح القتالية التي أدى بها الفريق.





وشدد حسام يوسف على أن طائرة الأهلي تسير في الطريق الصحيح للبطولات، وأن الجميع لديهم طموحات كبيرة في مواصلة ما حققوه من نجاحات خلال السنوات الماضية.





وتوج الفريق بلقب البطولة بعد أن تخطى فرق السيب العماني وأساريا الليبي وخيبل اليمني في الدور الأول، ثم فاز على السلام العماني بدور الثمانية، قبل أن يتغلب على الأهلي البحريني في الدور نصف النهائي، ثم الفوز على الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الخميس، بالقاهرة، والحصول على اللقب.



