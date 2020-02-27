أحمد قطب: البطولة العربية طريقنا إلى إنجاز تاريخي جديد

أكد أحمد قطب، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أهمية لقب البطولة العربية الذي حصل عليه الفريق مساء اليوم الخميس، بعد الفوز على فريق الزمالك في مباراة النهائي باستاد القاهرة.
وأوضح قطب أن الفوز بالبطولة في هذا التوقيت يمهد الطريق نحو تحقيق إنجاز تاريخي كبير، بمواصلة التتويج بالألقاب التي يحققها خلال السنوات الماضية.
وشدد اللاعب على أن البطولة شهدت منافسات قوية للغاية، وهو ما ظهر خلال الأدوار الإقصائية، ما يؤكد جدارة اللاعبين في الفوز بالبطولة.
وكان الفريق قد تُوج بلقب البطولة بعد أن تخطى فرق السيب العماني وأساريا الليبي وخيبل اليمني في الدور الأول، ثم فاز على السلام العماني بدور الثمانية، قبل أن يتغلب على الأهلي البحريني في الدور نصف النهائي، ثم الفوز على الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الخميس، بالقاهرة، والحصول على اللقب.