منعم: لقب البطولة العربية جاء في توقيت مثالي

أكد محمد عبدالمنعم «منعم»، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أن تتويج الفريق بلقب البطولة العربية للأندية جاء في توقيت مثالي للغاية قبل المرحلة المهمة في الموسم الجاري.





وقال اللاعب إن الفريق حصل على دفعة معنوية قوية، بعد أن توج بلقب بطولة مهمة شهدت مواجهات قوية، وحصد اللقب بعد الفوز على منافسين مميزين.





وأضاف أن الجهاز الفني نجح في قيادة اللاعبين للتحرر من الضغوط واللعب على اللقب، وهو ما تحقق في النهاية، موجهًا الشكر إلى جماهير الفريق على مساندتها للاعبين خلال الفترة الماضية.





وكان الفريق قد تُوج بلقب البطولة بعد أن تخطى فرق السيب العماني وأساريا الليبي وخيبل اليمني في الدور الأول، ثم فاز على السلام العماني بدور الثمانية، قبل أن يتغلب على الأهلي البحريني في الدور نصف النهائي، ثم الفوز على الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الخميس، بالقاهرة، والحصول على اللقب.



