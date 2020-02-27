AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

منعم: لقب البطولة العربية جاء في توقيت مثالي

الخميس 27/فبراير/2020 - 10:26 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد عبدالمنعم «منعم»، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، أن تتويج الفريق بلقب البطولة العربية للأندية جاء في توقيت مثالي للغاية قبل المرحلة المهمة في الموسم الجاري.

وقال اللاعب إن الفريق حصل على دفعة معنوية قوية، بعد أن توج بلقب بطولة مهمة شهدت مواجهات قوية، وحصد اللقب بعد الفوز على منافسين مميزين.

وأضاف أن الجهاز الفني نجح في قيادة اللاعبين للتحرر من الضغوط واللعب على اللقب، وهو ما تحقق في النهاية، موجهًا الشكر إلى جماهير الفريق على مساندتها للاعبين خلال الفترة الماضية.

وكان الفريق قد تُوج بلقب البطولة بعد أن تخطى فرق السيب العماني وأساريا الليبي وخيبل اليمني في الدور الأول، ثم فاز على السلام العماني بدور الثمانية، قبل أن يتغلب على الأهلي البحريني في الدور نصف النهائي، ثم الفوز على الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الخميس، بالقاهرة، والحصول على اللقب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصيلحي: البطولة العربية للطائرة صعبة.. وثقتي في لاعبي الأهلي بلا حدود

فريق رجال طائرة الأهلي يواجه السلام العماني في البطولة العربية

رجال طائرة الأهلي يفوز على السلام العماني بالبطولة العربية

الأهلي يواجه الأهلي البحريني في البطولة العربية

منافسات الزمالك تشهد تفوقا.. تأهب لتكرار سيناريو الفوز على الترجي بـ ابطال افريقيا

محمد مصيلحي: حققنا البطولة العربية في ظروف صعبة

ترشيحاتنا

بعد أزمة البرنس.. محمد رمضان مع جمهوره فى إمبابة.. الليلة

لم يدفن إلى الآن.. مصير مأساوي يواجه جثمان قتيل فيلا نانسي عجرم

رد الأزهر على تعليق السعودية لتأشيرات العمرة

كارتيرون يصدم جمهور الزمالك قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال افريقيا

دراسة أمريكية : المشي يوميا لا يفقدك الوزن

بعد إصابة 43 بـ كورونا.. بيان عاجل من مجلس الوزراء الكويتي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العناية الإلهية تنقذ طفلة بعد سقوطها على قضبان قطار أمام والدتها.. شاهد

فيلم تسجيلي يكشف عن أكبر مدينة فنون وثقافة بالعالم فى العاصمة الإدارية.. شاهد

تخفيض كبير في أسعار فيات خلال الفترة المقبلة.. تفاصيل